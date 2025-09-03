UCAB: El 72% de los jóvenes graduados universitarios en prefieren quedarse y trabajar en Venezuela #3Sep

- Publicidad -

Un nuevo estudio del Observatorio de Empleabilidad y Procesos Formativos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), dirigido por el psicólogo Gabriel Wald, ha puesto de manifiesto una tendencia alentadora: el 72% de los jóvenes graduados universitarios en Venezuela prefieren quedarse y trabajar en el país. Esta cifra desmiente la noción de un éxodo masivo inminente, sugiriendo que, a pesar de las dificultades, una parte significativa de la juventud ve su futuro en la nación.

La investigación, reseñada en una nota de Banca y Negocio, también reveló que la intención de continuar la formación académica es alta entre estos jóvenes, quienes buscan realizar cursos o posgrados una vez finalizada su carrera. Indican que a pesar de que un 26% sí tiene la intención de emigrar, Wald enfatiza que «eso no quiere decir que todos se vayan«, lo que subraya la persistencia de un deseo de construir una vida profesional en el país.

Interés por el trabajo autónomo y las carreras tradicionales

En la nota difundida, el estudio de la UCAB detectó un incremento en la aspiración de trabajar por cuenta propia. Wald explica que un 34% de los jóvenes graduados, aun si optan por un empleo dependiente, tienen la intención de iniciar un emprendimiento o desarrollar un proyecto propio.

Asimismo, en la publicación aseguran que el 57% de los bachilleres aún aspira a cursar una carrera universitaria larga. Las opciones más populares se mantienen: psicología, medicina, administración, comunicación social, idiomas, arquitectura y derecho.

