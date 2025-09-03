Buscar
APOYAR

VIDEO | Edmundo González Urrutia: La transición en Venezuela debe ser moral y social #3Sep

El Impulso
Por El Impulso

-

NoticiasNacionales
González Urrutia califica este hecho como el inicio de una etapa "más difícil y peligrosa", pero también "más decidida" en la lucha por la libertad en Venezuela
- Publicidad -

Edmundo González Urrutia, en un reciente mensaje, hizo un llamado a la sociedad venezolana a prepararse para una transición que va más allá de lo político y lo institucional, abogando por un cambio profundo que reconstruya la moral y el tejido social del país.

Durante su intervención, González Urrutia destacó la urgencia de sanar las heridas dejadas por la persecución y la negación de derechos fundamentales. «La justicia no es una consigna, sino una tarea pendiente», afirmó, subrayando la necesidad de un futuro donde las víctimas encuentren la verdad y la reparación.

- Publicidad -

De esta forma González presentó su visión para la reconstrucción del país a través del plan Tierra de Gracia, enfocado en tres pilares fundamentales:

  • Atención Humanitaria: Abordar la grave emergencia social que afecta a millones de familias.
  • Reinstitucionalización: Restablecer la justicia y la transparencia como pilares de la vida pública.
  • Recuperación Económica: Crear oportunidades que permitan el regreso de los venezolanos migrantes.

González Urrutia enfatizó que el desafío actual no se limita a superar la crisis, sino a construir una nueva etapa donde la justicia y la democracia coexistan en armonía. «La responsabilidad no recae en una sola persona, sino en la suma de esfuerzos ciudadanos dentro y fuera del país», recalcó, haciendo un llamado a la unidad de toda la sociedad.

Finalmente, el candidato expresó su convicción de que Venezuela «tiene la fuerza y el talento para renacer», siempre y cuando cuente con la unidad interna y el respaldo de la comunidad internacional. Concluyó que esta transición marcará «el comienzo de una nueva vida republicana» para la nación.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904.

¡Contamos contigo!

Apóyanos aquí

Become a Patron!
- Publicidad -
Artículo anterior
Novak Djokovic aspira a su 25.º título de Grand Slam y se enfrentará a Carlos Alcaraz en el US Open #3Sep
El Impulso
El Impulso

ARTÍCULOS RELACIONADOS

- Publicidad -

Más leido hoy

- Publicidad -

Debes leer

Novak Djokovic aspira a su 25.º título de Grand Slam y se enfrentará a Carlos Alcaraz en el US Open #3Sep

Novak Djokovic tiene 38 años y busca superar el nivel de un jugador más joven al llegar a las semifinales del Abierto de Estados Unidos el viernes. Han pasado dos años desde su último título de Grand Slam , lo que, para él, debe parecer una eternidad.

Transportistas proponen aumento del pasaje a 0,50 dólares para enfrentar crisis del sector #2Sep

Sinvemal rechaza que el retorno a las escuelas sea el próximo 8 de septiembre #2Sep

Índice Bursátil Caracas cerró en 866,10 puntos #2Sep

- Publicidad -
- Publicidad -

Categorías

Links

Conecta

- Publicidad -

© 2024 Desarrolado por El Impulso | Todos los derechos reservados.