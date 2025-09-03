VIDEO | Edmundo González Urrutia: La transición en Venezuela debe ser moral y social #3Sep

Edmundo González Urrutia, en un reciente mensaje, hizo un llamado a la sociedad venezolana a prepararse para una transición que va más allá de lo político y lo institucional, abogando por un cambio profundo que reconstruya la moral y el tejido social del país.
Durante su intervención, González Urrutia destacó la urgencia de sanar las heridas dejadas por la persecución y la negación de derechos fundamentales. «La justicia no es una consigna, sino una tarea pendiente», afirmó, subrayando la necesidad de un futuro donde las víctimas encuentren la verdad y la reparación.
De esta forma González presentó su visión para la reconstrucción del país a través del plan Tierra de Gracia, enfocado en tres pilares fundamentales:
- Atención Humanitaria: Abordar la grave emergencia social que afecta a millones de familias.
- Reinstitucionalización: Restablecer la justicia y la transparencia como pilares de la vida pública.
- Recuperación Económica: Crear oportunidades que permitan el regreso de los venezolanos migrantes.
González Urrutia enfatizó que el desafío actual no se limita a superar la crisis, sino a construir una nueva etapa donde la justicia y la democracia coexistan en armonía. «La responsabilidad no recae en una sola persona, sino en la suma de esfuerzos ciudadanos dentro y fuera del país», recalcó, haciendo un llamado a la unidad de toda la sociedad.
Finalmente, el candidato expresó su convicción de que Venezuela «tiene la fuerza y el talento para renacer», siempre y cuando cuente con la unidad interna y el respaldo de la comunidad internacional. Concluyó que esta transición marcará «el comienzo de una nueva vida republicana» para la nación.
