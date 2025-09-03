- Publicidad -

Miles de devotos se congregaron hoy en la Isla de Margarita para la tradicional bajada de la Virgen del Valle, patrona del oriente venezolano. Bajo el lema «María, Dulce Esperanza», la ceremonia, celebrada en la Basílica Menor de Nuestra Señora del Valle, marcó el inicio de las festividades en honor a la «Vallita».

La homilía estuvo a cargo del obispo Fernando Castro Aguayo, quien resaltó el profundo significado de esta devoción para los neoespartanos. «Todos somos portadores de Cristo», afirmó el obispo, subrayando la identidad espiritual que la fe en la Virgen del Valle representa para la región. La bajada de la imagen, desde su camarín hasta la explanada del templo, fue precedida por un espectáculo de luces y proyecciones, que combinó la tradición con tecnología moderna.

- Publicidad -

Las celebraciones continuarán en los próximos días con un extenso programa de actividades. El 7 de septiembre se realizarán misas, un rosario nocturno y una vigilia. El 8 de septiembre, día central, se celebrará la Eucaristía , presidida por el nuncio apostólico Alberto Ortega Martín, seguida de una solemne procesión por la Plaza Mariño.

Las festividades culminarán el 8 de diciembre con la tradicional subida de la imagen a su camarín, finalizando así el ciclo de celebración que, año tras año, reúne a miles de venezolanos en torno a la fe y la devoción por la Virgen del Valle.

VIDEO | Miles de fieles en Margarita honran a la Virgen del Valle en su tradicional bajada #3Sep



Video: cortesía pic.twitter.com/3WqA0apSM6 — Elimpulso.com (@elimpulsocom) September 3, 2025

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí