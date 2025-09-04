Carlo Acutis: «El influencer de Dios» que será canonizado el próximo domingo 7 de septiembre #4Sep

- Publicidad -

Carlo Acutis, quien falleció en 2006 a la edad de 15 años, comenzó a ser conocido popularmente como «el influencer de Dios«. El Vaticano lo declarará santo el próximo 7 de septiembre de 2025.

Acutis nació en Londres en 1991 y creció en Italia, dedicando su corta vida a la fe católica. A los 7 años, de acuerdo a una reseña publicada por BBC Mundo, tras su primera comunión, evidenció una profunda devoción religiosa, expresando a su madre: «Estar unido a Jesús: ese es mi plan de vida».

- Publicidad -

Esta no fue una declaración vacía. A partir de entonces, procuró asistir diariamente a misa en la iglesia cercana a su escuela primaria en Milán. Para él, la eucaristía era su «autopista al cielo«. En la nota difundida, también señalan que Acutis demostró habilidad en informática creando sitios web para su parroquia y escuela, pero principalmente desarrollando una página online para catalogar todos los milagros eucarísticos reportados.

Lea también: Un beato millennial para la era digital: Carlo Acutis, el «influencer» de Dios

Acutis murió en Monza, Italia, poco después de ser diagnosticado con leucemia. Un año después, su cuerpo fue trasladado a Asís, donde actualmente se encuentra en exhibición junto a otras reliquias.

Beatificación de Carlo Acutis

En 2020, Carlo Acutis fue beatificado, tras atribuírsele un primer milagro: la curación de un niño brasileño con una enfermedad congénita de páncreas. En mayo de ese año, el Papa Francisco reconoció un segundo milagro: la sanación de Valeria Valverde, una estudiante universitaria costarricense en Florencia que sufrió una hemorragia cerebral tras un accidente de bicicleta en julio de 2022.

Se conoció que el pronóstico de Valverde era muy desfavorable, pero su madre rezó ante la tumba de Acutis y, poco después, la jovencita comenzó a recuperarse de forma sorprendente hasta lograr una recuperación completa.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí