Buscar
APOYAR

Congreso Avícola: En cuatro años el consumo de pollo incrementó 188% en Venezuela #4Sep

JoséMa Escalona
Por JoséMa Escalona

-

DestacadosNoticiasNacionales
El consumo de pollo en Venezuela ha experimentado un crecimiento histórico, elevándose de 9 a 26 kilos per cápita en tan solo cuatro años
- Publicidad -

El consumo de pollo en Venezuela se ha disparado, registrando un incremento del 188% en solo cuatro años, según un reporte del presidente del Congreso Avícola de Venezuela, José Quintero. La cifra de consumo per cápita ha pasado de 9 kilogramos a un estimado de 26 kilogramos anuales, un aumento que subraya la importancia de esta proteína en la dieta de los venezolanos.

Lea también: Algunos barquisimetanos sacan de sus compras la carne y el pollo por falta de dinero

- Publicidad -

De acuerdo a Banca y Negocio, Quintero indicó que este fenómeno se explica por las actuales condiciones económicas del país, que han llevado a la población a optar por alternativas alimenticias más asequibles. El pollo se ha consolidado como una de las proteínas de menor costo, lo que lo convierte en una opción viable y preferida por los consumidores.

En la nota difundida, el representante gremial también destacó la alta producción avícola en estados clave como Aragua, Guárico y Carabobo, zonas que lideran la industria. Sin embargo, señala en la nota difundida, que a pesar de este crecimiento generalizado en el sector, existe un desafío crítico: la falta de financiamiento.

Lea también: Precios de carne, pollo y cochino se mantienen estables pese a los recientes ajustes cambiarios

En la publicación sostuvo que para poder sostener y aumentar la producción, es imprescindible invertir en la profesionalización del personal, mejoras técnicas y modernización de la infraestructura.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904.

¡Contamos contigo!

Apóyanos aquí

Become a Patron!
- Publicidad -
Artículo anterior
Plataforma Unitaria pide a EEUU no dejar a miles de venezolanos sin estatus legal #4Sep
JoséMa Escalona
JoséMa Escalona

ARTÍCULOS RELACIONADOS

- Publicidad -

Más leido hoy

Diosdado Cabello dice que Venezuela enfrentará «lo que venga por muy duro que sea» #28Ago

Trabajo de www.talcualdigital.com El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, dijo este miércoles 27 de agosto que el país está preparado para enfrentar...

Lewis Hamilton será penalizado con cinco puestos en la parrilla del GP de Italia tras incidente en Holanda #1Sep

Fallo judicial devuelve la protección migratoria a 600.000 venezolanos con TPS en EEUU #29Ago

La Real Sociedad ficha al venezolano Yangel Herrera por 5 temporadas #1Sep

- Publicidad -

Debes leer

Plataforma Unitaria pide a EEUU no dejar a miles de venezolanos sin estatus legal #4Sep

La Plataforma Unitaria Democrática hizo un llamado urgente al gobierno de Estados Unidos para que garantice la permanencia legal de miles de venezolanos que...

Índice Bursátil Caracas cerró en 965,25 puntos #4Sep

UNICEF: Seis millones más de niños dejarán de ir a la escuela por culpa de los recortes a la ayuda #4Sep

Consecomercio y Conindustria unen esfuerzos en visión de sostenibilidad #4Sep

- Publicidad -
- Publicidad -

Categorías

Links

Conecta

- Publicidad -

© 2024 Desarrolado por El Impulso | Todos los derechos reservados.