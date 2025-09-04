Congreso Avícola: En cuatro años el consumo de pollo incrementó 188% en Venezuela #4Sep

- Publicidad -

El consumo de pollo en Venezuela se ha disparado, registrando un incremento del 188% en solo cuatro años, según un reporte del presidente del Congreso Avícola de Venezuela, José Quintero. La cifra de consumo per cápita ha pasado de 9 kilogramos a un estimado de 26 kilogramos anuales, un aumento que subraya la importancia de esta proteína en la dieta de los venezolanos.

De acuerdo a Banca y Negocio, Quintero indicó que este fenómeno se explica por las actuales condiciones económicas del país, que han llevado a la población a optar por alternativas alimenticias más asequibles. El pollo se ha consolidado como una de las proteínas de menor costo, lo que lo convierte en una opción viable y preferida por los consumidores.

En la nota difundida, el representante gremial también destacó la alta producción avícola en estados clave como Aragua, Guárico y Carabobo, zonas que lideran la industria. Sin embargo, señala en la nota difundida, que a pesar de este crecimiento generalizado en el sector, existe un desafío crítico: la falta de financiamiento.

En la publicación sostuvo que para poder sostener y aumentar la producción, es imprescindible invertir en la profesionalización del personal, mejoras técnicas y modernización de la infraestructura.

