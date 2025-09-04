Consecomercio y Conindustria unen esfuerzos en visión de sostenibilidad #4Sep

- Publicidad -

Una iniciativa clave para fortalecer la competitividad y proyección internacional de las empresas venezolanas: el Sello Verde, impulsan Consecomercio, en alianza con Conindustria y la Unión Europea. Esta certificación reconoce el compromiso ambiental de las organizaciones y les abre oportunidades en mercados exigentes como el europeo, donde la sostenibilidad es un requisito creciente para exportar.

En efecto, el próximo 8 de septiembre a las 3:00 pm, se realizará el webinar “Sea un empresario con sello VERDE”, un espacio formativo donde expertos compartirán cómo obtener esta distinción y aprovechar sus beneficios para el crecimiento empresarial.

“Este proyecto de cooperación está destinado a la capacitación de nuestras empresas para obtener el sello verde. Abarca al sector transformador y se extiende a la comercialización de bienes y servicios. Invitamos a nuestros afiliados y empresas aliadas para dar a conocer los alcances y beneficios de este programa que nos ayudará a estar preparados para abordar mercados tanto nacionales como internacionales”, destacó José Gregorio Rodríguez, presidente de Consecomercio.

En la misma línea de compromiso con la sostenibilidad, CAF –banco de desarrollo de América Latina y el Caribe– marcó recientemente un hito en las finanzas verdes con la emisión de su primer Bono Sostenible por 1.500 millones de euros. Esta operación, la más ambiciosa en su historia, reafirma su posicionamiento como el banco verde y del crecimiento inclusivo de la región, movilizando capital hacia proyectos con impacto ambiental y social en América Latina y el Caribe.

Desde Consecomercio celebramos este tipo de acciones y reiteramos la invitación a nuestros afiliados y empresas aliadas a participar en el webinar del 8 de septiembre, para conocer de primera mano cómo el Sello Verde puede convertirse en una herramienta estratégica que impulse su competitividad y abra nuevas oportunidades en mercados internacionales.

