Buscar
APOYAR

El influencer Pablo Garna, dejará las redes sociales para ser sacerdote: «Lo único que quiero es ser santo» #4Sep

Carmenmilagro Aulino
Por Carmenmilagro Aulino

-

DestacadosNoticiasActualidad
- Publicidad -

El español, Pablo García Navarro, modelo e influencer con más de 640.000 seguidores en Instagram, anunció que deja la vida digital para abrazar la vocación: convertirse en sacerdote.

“Lo único que quiero en esta vida es ser santo”, afirmó, recordando a figuras como Carlo Acutis, el beato millennial que también halló en la fe su verdadero propósito.

Entre Madrid y Granada, Pablo compartía su vida como muchos jóvenes de su generación: viajes, conciertos, atardeceres y reflexiones acompañadas de imágenes que transmitían alegría y contemplación. Sin embargo, detrás de cada publicación se gestaba un deseo más profundo: escuchar la voz de Dios.

- Publicidad -

“Para mí ese es el verdadero éxito en la vida: vivir la vida que un día Dios pensó para mí; hacerle caso a su voz en mi corazón más profundo”, escribió en un extenso mensaje de despedida a sus seguidores.

El eco de Carlo Acutis en la era digital

La decisión de Pablo recuerda a la vida de Carlo Acutis, el joven italiano beatificado en 2020 que usó internet como herramienta para evangelizar y acercar la fe a otros jóvenes. Ambos casos reflejan un fenómeno creciente: en tiempos donde la inmediatez y los “likes” parecen dominar, la fe sigue encontrando espacios para tocar corazones y despertar vocaciones.

Durante cuatro años, Pablo utilizó Instagram para hablar de Dios a través de imágenes y reflexiones, generando una comunidad en la que muchos compartieron dudas, inquietudes y acercamientos a la fe. Ahora, al dejar esa plataforma, asegura que lo hace en busca de una entrega total.

“Soy consciente de que es una decisión que seguramente el mundo no entiende (…) pero, ¿de qué me sirve todo eso si mi corazón me grita otra vida? Yo me niego a conformarme”.

En su mensaje, Pablo pidió oraciones para perseverar en su nueva etapa. Reconoció que aún tiene compromisos con marcas que respetará, pero dejó claro que su futuro está marcado por un propósito mayor: seguir el camino hacia el sacerdocio.

Su testimonio se suma a los llamados de Dios en una generación hiperconectada, recordando que incluso en la era de las redes sociales los jóvenes pueden descubrir en la fe un horizonte de plenitud.

La historia de Pablo García no es solo la de un influencer que dejó atrás la comodidad del éxito digital, sino la de un joven que eligió escuchar la voz de Dios en medio del ruido de las redes. Como Carlo Acutis, su decisión envía un mensaje poderoso a la juventud: la verdadera felicidad no se mide en seguidores, sino en la capacidad de responder al llamado más profundo del corazón.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904.

¡Contamos contigo!

Apóyanos aquí

Become a Patron!
- Publicidad -
Artículo anterior
VIDEO | Una melodía en la cima: Violinista venezolana cautiva al Roraima #4Sep
Carmenmilagro Aulino
Carmenmilagro Aulino
Periodista en El Impulso desde 2023.

ARTÍCULOS RELACIONADOS

- Publicidad -

Más leido hoy

Dólar oficial en Venezuela supera los 150 bolívares #2Sep

El Banco Central de Venezuela (BCV) estableció el precio del dólar para este martes, 2 de septiembre, en 150,79 bolívares, lo que representa una...

VIDEO | El regreso a Venezuela: entre el duelo migratorio y la resiliencia #1Sep

VIDEO | La larense Gabriela Lara, conquista Estados Unidos con el Premio Robert Frederick Smith #4Sep

Motorizados sufren principalmente fracturas de tibia en siniestros viales #28Ago

- Publicidad -

Debes leer

Acceso a la Justicia: El cerco legal y judicial sobre las cajas de ahorro en Venezuela #4Sep

Serias amenazas enfrenta la autonomía de las cajas de ahorro, particularmente las constituidas por empleados públicos, acuerdo con el análisis que realiza la ONG...

VIDEO | Una melodía en la cima: Violinista venezolana cautiva al Roraima #4Sep

Gobierno de Milei expulsa al dirigente venezolano José Gregorio Noriega, sancionado por EE.UU. y la UE #4Sep

Murió el experimentado periodista Jesús Morles Meléndez #4Sep

- Publicidad -
- Publicidad -

Categorías

Links

Conecta

- Publicidad -

© 2024 Desarrolado por El Impulso | Todos los derechos reservados.