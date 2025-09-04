Giorgio Armani muere a los 91 años, adiós al último rey de la moda #4Sep

- Publicidad -

Giorgio Armani, el diseñador italiano que convirtió el concepto de elegancia discreta en un imperio de la moda valorado en miles de millones de dólares, ha muerto, confirmó su casa de moda.

El mundo de la moda despide a una de sus figuras más icónicas, Giorgio Armani, el legendario diseñador italiano y pionero en fusionar elegancia, comodidad y modernidad, falleció a los 91 años en Milán. Armani, deja tras de sí más de cinco décadas de creatividad, un emporio global y un legado imborrable en el cine, las alfombras rojas y la historia del diseño contemporáneo.

Nacido en Piacenza en 1934, Armani inició su vida académica en medicina antes de dar un giro inesperado hacia el mundo de la moda. Tras pasar por los grandes almacenes La Rinascente y trabajar junto al diseñador Nino Cerruti, fundó en 1975 su propia casa de moda con el apoyo de su socio y pareja Sergio Galeotti. Desde entonces, revolucionó la industria con su visión minimalista y su innovador concepto del traje femenino, símbolo de poder y sofisticación.

Hollywood y la alfombra roja

Su nombre quedó ligado a Hollywood y a los grandes festivales internacionales. Fue creador de vestuarios inolvidables, como los de American Gigoló (1980) y la serie Miami Vice, y vistió a estrellas como Diane Keaton, Julia Roberts, Jodie Foster, Cate Blanchett y Penélope Cruz.

También fue referente en la realeza europea, con hitos como el icónico traje blanco que lució la reina Letizia en el anuncio de su compromiso con el entonces príncipe Felipe de Borbón.

Más allá de la pasarela, Armani construyó un emporio diversificado con líneas como Emporio Armani, Armani Exchange y Armani Privé, además de perfumes, gafas, hoteles y hasta colaboraciones deportivas. Su estilo inconfundible combinaba el lujo con la simplicidad, siempre fiel a la comodidad y la elegancia.

Una huella eterna en la historia de la moda

La casa Armani informó que el diseñador falleció en paz, rodeado de sus seres queridos, tras seguir trabajando hasta sus últimos días. Su sobrina Roberta Armani, mano derecha en la gestión del grupo, continuará al frente del legado. La capilla ardiente se abrirá en el Armani/Teatro de Milán los días 6 y 7 de septiembre, mientras que el funeral se celebrará en la intimidad.

Minimalista, innovador y visionario, Giorgio Armani cambió para siempre la manera de concebir la moda y el lujo. Su influencia en la cultura, el cine y la industria global trasciende generaciones. Hoy Italia, Hollywood y el mundo entero lloran la partida de un grande entre los grandes. Su huella, sin embargo, permanecerá eterna: la elegancia, según Armani, nunca muere.

