Índice Bursátil Caracas cerró en 965,25 puntos #4Sep

- Publicidad -

El índice principal de la Bolsa de Valores de Caracas, el IBC, culminó este jueves en 965,25 puntos con una variación de 68,86 puntos (+7,68%), con respecto a la sesión anterior.

- Publicidad -

El Diario de la Bolsa reporta que el Índice Financiero finalizó la jornada en 1.996,96 puntos, con una variación absoluta de 133,89 puntos (+7,19%) y el Índice Industrial cerró en 264,93 puntos (+10,97%).

Al final de la sesión, 20 acciones subieron de precio, 5 bajaron y 6 se mantuvieron estables.

En el mercado regular se negociaron 131.959 acciones por un monto de 6.403.828,83 bolívares, en el mercado a plazo se transaron 48.242.260 acciones por 2.780.820.433,60 bolívares, y en el alternativo el monto fue Bs 22.496, para un total de 2.787.246.758,43 bolívares.

En el mercado de renta fija se realizaron operaciones por un total de 2.315.098,80 bolívares.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí