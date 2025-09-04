VIDEO | La larense Gabriela Lara, conquista Estados Unidos con el Premio Robert Frederick Smith #4Sep

- Publicidad -

La música venezolana vuelve a brillar en los escenarios internacionales. La violinista Gabriela Lara, oriunda del estado Lara, alcanzó un hito en su carrera al conquistar el Premio Robert Frederick Smith en Estados Unidos, reconocimiento que entrega la Sphinx Organization a talentos emergentes de la música clásica.

Con esta victoria, que incluye un galardón de 50.000 dólares, Lara no solo reafirma su disciplina y talento, sino que se convierte en una de las artistas latinoamericanas con mayor proyección internacional.

La violinista venezolana Gabriela Lara gana el Premio Robert Frederick Smith en EE.UU., un logro que impulsa su carrera en la música clásica en los escenarios internacionales. pic.twitter.com/GYU1VHmDcy — Elimpulso.com (@elimpulsocom) September 4, 2025 - Publicidad -

Primera venezolana en la Orquesta Sinfónica de Chicago

Gabriela Lara, primera violinista venezolana en ingresar a la Orquesta Sinfónica de Chicago, compitió en la categoría Senior (18 a 30 años). Su interpretación cautivó tanto al jurado como al público, quienes destacaron la fuerza expresiva y la sensibilidad que imprimió en cada nota. El triunfo consolida su nombre en la élite de la música clásica, al tiempo que refuerza el prestigio de los músicos formados en Venezuela.

La artista compartió en redes sociales la emoción del logro: “Me siento extremadamente agradecida por todas las bendiciones en mi vida. Gracias por todo el apoyo de amigos y familia que estuvieron ahí conmigo y también los que estuvieron a millas de distancia mandando mensajes alentadores y viendo el livestream”, escribió.

Premio Robert Frederick Smith Prize

El Robert Frederick Smith Prize reconoce cada año a jóvenes intérpretes con un potencial sobresaliente, respaldando sus carreras mediante apoyo económico, formación y acceso a oportunidades profesionales. La distinción refleja la visión del empresario y filántropo Robert F. Smith, quien busca abrir camino a la próxima generación de músicos clásicos.

Por su parte, la Sphinx Organization trabaja en la inclusión y promoción de la diversidad en la música clásica, ofreciendo un escenario donde intérpretes de diferentes orígenes pueden proyectarse a nivel mundial.

El triunfo de Gabriela Lara simboliza mucho más que un reconocimiento individual: es la confirmación de que el talento venezolano continúa dejando huella en escenarios internacionales. Desde sus primeros pasos en la Sinfónica Juvenil de Caracas hasta su consagración en Estados Unidos, su historia inspira a nuevas generaciones y demuestra que la música puede ser puente entre culturas, sueños y realidades.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí