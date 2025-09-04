Buscar
María Corina Machado: «Tememos por nuestra seguridad; pero se equivoca si cree que eso nos va a detener» #4Sep

Carmenmilagro Aulino
Carmenmilagro Aulino

-

La líder opositora venezolana María Corina Machado respondió este jueves a las recientes declaraciones de Diosdado Cabello, quien había advertido que cualquier presión externa sobre el gobierno de Nicolás Maduro tendría represalias directas contra la oposición.

La tensión política se intensifica en un contexto marcado por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, una operación que ha generado preocupación sobre la seguridad regional.

Machado aseguró en una entrevista para Fox: “Todos tememos por nuestra seguridad; pero se equivoca si cree que eso nos va a detener. Él no puede tomar represalias contra EE.UU., por lo que va contra los más vulnerables”.

La líder opositora dejó claro que, pese a las amenazas, su trabajo político no se detendrá y reiteró que la presión del chavismo no amedrenta a sus filas.

Leer también: VIDEO | Diosdado Cabello a María Corina Machado: «Si a nosotros nos aprietan, nosotros la apretamos» #4Sep

Despliegue militar de EE.UU. en el Caribe

Las declaraciones se produjeron tras el debate político en torno al reciente despliegue militar de Estados Unidos en aguas del Caribe. Washington argumenta que estas operaciones están orientadas a combatir estructuras internacionales de narcotráfico. Sin embargo, desde el oficialismo venezolano se interpreta como un movimiento que aumenta la presión sobre Caracas y refuerza el cerco internacional contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Machado, por su parte, había señalado previamente que estas maniobras no estaban dirigidas contra Venezuela como nación, sino contra redes criminales vinculadas al tráfico de drogas.

