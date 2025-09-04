Murió el experimentado periodista Jesús Morles Meléndez #4Sep

- Publicidad -

En Yaritagua, estado Yaracuy, donde había nacido hacía 90 años, murió este jueves 4 de septiembre el experimentado periodista Jesús Morles Meléndez, quien no sólo fue fundador de la Asociación Venezolana de Periodistas, sino uno de los propulsores del Colegio Nacional de Periodistas y, además, quien desarrolló su actividad tanto en Barquisimeto como en Caracas.

Morles Meléndez fue uno de los primeros reporteros de El Impulso, correspondiéndole desempeñarse como titular de la fuente política, cubriendo todo lo relacionado con las informaciones producidas por el concejo de Iribarren, la entonces Asamblea Legislativa y la gobernación del estado, además de entrevistar a la dirigencia política al comienzo de la época democrática.

Al trasladarse a Caracas fue designado integrante del equipo de periodistas del Congreso Nacional y después, en 1968, fue llamado por El Universal para ser corrector de estilo.

Al regresar a Barquisimeto fue designado por el entonces gobernador del estado Lara, Orlando Fernández, con quien le unía una estrecha amistad, director de prensa y al concluir el mandato del dirigente político volvió a su lar nativo, donde este jueves falleció.

Todos cuantos le trataron y mantuvieron amistad con él recuerdan sus principios y valores democráticos, además de ser una persona ejemplar como ciudadano.

Al registrar conmovidos su lamentable desaparición, el personal y la dirección de El Impulso le hace llegar su sentida palabra de condolencia a sus familiares y ruega a Dios lo reciba en su seno. Descanse en paz.

