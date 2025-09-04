OPINIÓN El impulso del peón: Campeonato Nacional Juvenil FVA 2025 #4Sep

- Publicidad -

El Hotel Lidotel Caracas fue el escenario de una intensa competencia ajedrecística del 27 al 31 de agosto: el Campeonato Nacional Juvenil FVA 2025. El evento, organizado por la Federación Venezolana de Ajedrez y la Asociación de Ajedrez de Miranda, el cual congregó a 204 jóvenes talentos (54 mujeres y 150 en la categoría Absoluta) de 20 estados del país, demostrando el gran nivel del ajedrez juvenil en Venezuela.

La categoría absoluta nos regaló un final de infarto. Cuatro jugadores terminaron la competencia con una impresionante puntuación de 6 puntos de 7 posibles, lo que resultó en un emocionante cuádruple empate por el primer lugar.

Los protagonistas de esta hazaña fueron:

FM Ali Jaramillo (Distrito Capital)

AGM Christian Allen (Distrito Capital)

Sebastián Borges (Miranda)

Santiago Casares (Miranda)

Después de aplicar los sistemas de desempate, el podio quedó de la siguiente manera:

Ali Jaramillo , del Distrito Capital, se coronó como el campeón.

, del Distrito Capital, se coronó como el campeón. Sebastián Borges , de Miranda, se llevó el segundo lugar.

, de Miranda, se llevó el segundo lugar. Santiago Casares, también de Miranda, ocupó el tercer puesto.

En la categoría femenina, el triunfo fue para Catherine Reyes, representante del estado Miranda, quien dominó la competencia de principio a fin, terminando invicta con 6 puntos de 7 posibles, gracias a 5 victorias y 2 tablas. Una actuación impecable que la convierte en la campeona de esta edición.

El segundo lugar también estuvo lleno de emoción, con un triple empate entre:

WFM Vicmary Pérez (Miranda)

(Miranda) Ana Escobar (Lara)

(Lara) María Aguilar (Barinas)

Tras los desempates, la mirandina WFM Vicmary Pérez se quedó con el segundo puesto, mientras que la larense de tierras tocuyanas, Ana Escobar, completó el podio en el tercer lugar.

Este campeonato ha sido una muestra del talento y la pasión que impulsa a las futuras generaciones de ajedrecistas venezolanos

IV válida del circuito IRT Open de la Juventud absoluto Lara 2025.

Este evento se realizará los días 6 y 7 de septiembre en la casa del Ajedrez MF Oliver Soto ubicada en la Villa Bolivariana. Se jugará por sistema suizo a 6 rondas en las categorías sub 10, sub 14 y sub 16 absoluto y femenino.

El evento promete ser una excelente oportunidad para que los ajedrecistas midan sus fuerzas, sumen puntos en el circuito y, sobre todo, vivan la emoción de la competencia.

¡Sin duda, una cita imperdible para todos los amantes del ajedrez en el estado Lara!

Solución del desafío anterior: 1 Ta1+ Tf1, 2 Txf1+ Rxf1, 3 Ah3! gxh3 tablas.

El desafío de la semana: ¡Pon a prueba tu estrategia!

Juegan blancas y ganan. A. Mandler. Narodnoie Obrazovanie (1938)

Únete a la Conversación

Aquí en «El Impulso del Peón», cada jugada es una historia y cada historia merece ser contada. ¿Tienes una partida memorable, un análisis que quieras compartir o simplemente una idea sobre el ajedrez?Queremos escucharte. Escríbenos a [email protected] y sé parte de nuestra comunidad. ¡Tu voz es tan importante como la jugada de un peón! Juntos, construyamos este espacio de aprendizaje y conexión.

Edgar Giménez

