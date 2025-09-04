PulsoEmpresarial ACIT impulsa el sector productivo de Carora con el 1er encuentro de Innovación y Liderazgo Gerencial #4Sep

- Publicidad -

La Asociación de Comerciantes e Industriales de Torres (ACIT) presentará el 1er Encuentro de Innovación y Liderazgo Gerencial Carora ACIT 2025, un evento crucial para impulsar el crecimiento del sector productivo local. La presentación se realizó en una rueda de prensa liderada por el presidente de la ACIT, Gelsomino Mattia, quien estuvo acompañado por el vicepresidente Nelsón Campos, la productora general Angélica Lameda y el directivo Jaime Alvarado.

Durante su intervención, Gelsomino Mattia destacó que el objetivo del encuentro es fortalecer a Carora como un potencial gremial e institucional, ofreciendo conocimiento valioso a la comunidad empresarial. «Queremos dotar a los comerciantes y empresarios de las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos del mercado actual«, señaló. El evento se llevará a cabo este sábado 6 de septiembre en el Teatro Alirio Díaz de Carora.

Un encuentro con expertos y proyección nacional

El encuentro contará con un distinguido panel de expertos conformado por profesionales de la talla de Misvely Pereira, Karem Castellanos, Ana Karina Corona, María Da Silva, Gisela Carmona y Guillermo Bervins. Los ponentes abordarán temas fundamentales para el desarrollo empresarial, como habilidades blandas, gestión del tiempo, marketing digital, inteligencia artificial, ventas, servicio y motivación.

Nelsón Campos, vicepresidente de la ACIT, enfatizó que el evento está dirigido a todo tipo de público, sin importar el tamaño de su negocio. «Desde el gran empresario hasta el dueño de una pequeña bodega, todos encontrarán en este evento las herramientas para mejorar y crecer«, afirmó. Por su parte, Angélica Lameda, productora general, explicó que la iniciativa surgió de la necesidad de los comerciantes y empresarios locales de capacitar a sus equipos ante las nuevas tendencias del mercado venezolano.

La relevancia del evento se ve reforzada por la presencia del presidente de Fedecámaras Venezuela, Felipe Capozzolo. Con una inversión de tan solo $10, la ACIT espera una amplia participación de empresarios, emprendedores y estudiantes de la región. Este encuentro marca el inicio de un ciclo de eventos de capacitación como antesala al 60 Aniversario de la asociación, que se celebrará el próximo año. Además, Mattia anunció la futura Expo Empresarial ACIT 2026, prevista para marzo o abril.

