PulsoEmpresarial Chocodelicia: untable que despierta recuerdos y seduce nuevos paladares

La unión del cacao intenso y el cítrico vivaz de la cáscara de naranja evoca recuerdos de un sabor clásico venezolano. Esta combinación única despierta la memoria gustativa de quienes disfrutaron de la elegancia de las confituras recubiertas de chocolate ofreciendo ahora una experiencia sensorial renovada y sofisticada.

Secretos de la Abuela conquista el mercado con Chocodelicia, una innovadora crema untable de chocolate que se posiciona en los paladares y para un público que busca trascender las ofertas convencionales.

Confituras recubiertas de chocolate, ahora en untable

Este producto se distingue por ser la única crema untable en Venezuela que ofrece esta combinación de sabores distintivos por la presencia de trocitos de cascara de naranja. Más allá de su versatilidad para complementar desayunos, meriendas o postres, la marca sugiere disfrutarla directamente a cucharadas, elevándola a un placer gourmet indulgente.

La propuesta de Secretos de la Abuela rescata esa combinación clásica de confituras recubiertas con chocolate presentándola en un formato untable moderno y versátil, capaz de despertar recuerdos entrañables en los adultos y a la vez, seducir a quienes buscan una experiencia gustativa.

Combinación perfecta

Chocodelicia no es simplemente otra crema de chocolate untable, es una invitación a un viaje sensorial donde el sabor elegante del cacao venezolano se entrelaza con el gusto vibrante de la cáscara de naranja, creando un equilibrio exquisito. Su suavidad y cremosidad realza aún más esta experiencia, convirtiéndola en un deleite para los sentidos.

Presentada en un envase de vidrio de 250 gramos, ya está disponible para aquellos que deseen explorar esta propuesta audaz.

Secretos de la Abuela confía en que su nueva creación conquistará a los amantes del chocolate y a quienes buscan una calidad única y distintiva.

¡Sabemos que vas a querer más de una cucharada al probarlo!

Para obtener más información sobre la marca y su portafolio de productos, visite su cuenta en Instagram @secretosabue y Facebook Secretos de la Abuela.

