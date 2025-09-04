PulsoEmpresarial Pollo desmenuzado con salsa Arrabiata

- Publicidad -

La receta de pollo desmenuzado con salsa arrabiata es una fusión culinaria que promete deleitar a todos los comensales. La clave de su sabor reside en la calidad de los ingredientes y en la combinación equilibrada de sus texturas.

El pollo es una excelente fuente de proteínas magras esenciales para el desarrollo muscular. Además, la salsa arrabiata, al estar elaborada con tomates, aporta antioxidantes como el licopeno. La adición de hierbas y especias no solo mejora el sabor, sino que también ofrece potenciales beneficios antiinflamatorios.

Pollo desmenuzado con salsa arrabiata

Ingredientes:

2 pechugas de pollo cocidas y desmenuzadas

490g de Passata Frescarini

190 g de Salsa Arrabiata Frescarini lista para servir

1 cucharada de Aceite de Oliva Virgen Extra Frescarini

1 diente de ajo picado

½ cebolla finamente picada

Sal y pimienta al gusto

Hojas de albahaca fresca

Preparación:

Sofrito base: En una sartén grande, calienta el aceite de oliva. Agrega el ajo y la cebolla, y sofríe hasta que estén dorados. Incorporar el pollo: Añade el pollo desmenuzado y mezcla bien con el sofrito. Cocina por 2–3 minutos para que tome sabor. Agregar la salsa: Vierte la Passata con 90g de salsa arrabiata sobre el pollo. Mezcla y cocina a fuego medio-bajo durante 10 minutos, removiendo ocasionalmente. Opcional: Si desea un toque más picante coloca el restante del frasco de Salsa Arrabiata FrescariniTM Ajustar sabor: Corrige sal y pimienta. Si deseas, añade hierbas frescas justo antes de servir. Sirve el plato: Decora con hojas de albahaca fresca para un toque final de color y aroma.

Este pollo desmenuzado puede servir como relleno de arepas o empanadas, sobre pasta corta tipo penne o rigatoni, en sándwiches calientes con queso fundido o acompañado de arroz blanco y ensalada fresca.

¡Guarda esta receta para sorprender a tus seres queridos con un plato sencillo y lleno de sabor!

Para obtener más información de los productos de Frescarini se puede visitar la página https://www.frescarini.com/ y las cuentas de Instagram y Facebook @frescarinivzla

