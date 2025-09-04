VIDEO | Diosdado Cabello a María Corina Machado: «Si a nosotros nos aprietan, nosotros la apretamos» #4Sep

- Publicidad -

El ministro de de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, advirtió a la líder de la oposición María Corina Machado durante su programa semanal Con el Mazo Dando, en medio del despliegue de Estados Unidos en el Mar Caribe.

Cabello aseguró que si el gobierno venezolano sufre presiones externas, responderá con acciones similares contra la oposición, tras referirse a las declaraciones de la líder opositora sobre la operación de Estados Unidos en el Caribe.

En este sentido argumentó, “ella tiene una desubicación, porque ella a estas alturas debería tener claro que si a nosotros nos aprietan, nosotros la apretamos. Al buen entendedor, pocas palabras.”, dijo el oficialista.

Asimismo, dirigiéndose a la líder opositora, sentenció «no vayas a creer que aquí nos van a agredir a nosotros y ustedes van a salir sanitos. No, eso no existe», afirmó.

Despliegue militar de EE.UU. en el Caribe

Las declaraciones se produjeron tras el debate político en torno al reciente despliegue militar de Estados Unidos en aguas del Caribe. Washington argumenta que estas operaciones están orientadas a combatir estructuras internacionales de narcotráfico. Sin embargo, desde el oficialismo venezolano se interpreta como un movimiento que aumenta la presión sobre Caracas y refuerza el cerco internacional contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Machado, por su parte, había señalado previamente que estas maniobras no estaban dirigidas contra Venezuela como nación, sino contra redes criminales vinculadas al tráfico de drogas.

VIDEO | Diosdado Cabello advierte a María Corina Machado en medio de tensiones por despliegue militar de EE.UU. en el Caribe #4Sep



