- Publicidad -

La reconocida violinista venezolana Melanie Brit (@melaniebrit_) protagonizó una proeza sin precedentes al ascender el imponente tepuy Roraima, transportando su instrumento para ofrecer un concierto íntimo y conmovedor en la cima. Este evento extraordinario, que ha captado la atención del público y los medios, ha sido calificado como un «diálogo entre la música, la tierra y el alma del tepuy«.

El ascenso fue relatado por el guía turístico José Manuel Silva describió a través de su cuenta en Instagram la travesía de Brit bajo el sol y la lluvia, entre nubes y formaciones rocosas milenarias, destacando el esfuerzo y la determinación de la violinista.

- Publicidad -

«Ella sabía que debía llegar hasta allá. Hasta ese lugar donde Venezuela se toca con el cielo«, escribió Silva, subrayando la conexión profunda de la artista con el propósito de su viaje.

El violín y el Roraima hablaron el mismo idioma

Una vez en la cima, la música de Brit resonó en el ambiente místico del Roraima. Cada nota, en un acto de fe y valentía, se mezcló con el viento y la neblina, creando una sinfonía natural que, según Silva, hizo que «el tiempo se detuvo» y que «el violín y el Roraima hablaron el mismo idioma«.

Este acto simbólico no solo fue un logro físico, sino también un «viaje del alma«, una experiencia que dejó una huella imborrable en todos los presentes.

El concierto en la cima del Roraima simboliza la confluencia del arte y la naturaleza. La proeza de Brit ha sido celebrada como un recordatorio de que la pasión y la música pueden superar cualquier obstáculo, alcanzando nuevas alturas tanto literal como metafóricamente.

VIDEO | Una melodía en la cima: Violinista venezolana cautiva al Roraima #4Sep pic.twitter.com/LqWOw2sxDo — Elimpulso.com (@elimpulsocom) September 4, 2025

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí