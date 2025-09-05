Argentina derrota 3-0 a Venezuela y La Vinotinto se aferra al repechaje mundialista #5Sep

- Publicidad -

La selección venezolana cayó 3-0 ante la vigente campeona del mundo, Argentina, en un Monumental que despidió a Lionel Messi con dos golazos en su último partido de Eliminatorias en casa. Con este resultado, La Vinotinto se quedó sin chances de clasificación directa al Mundial 2026 y ahora jugará su última carta para alcanzar el repechaje frente a Colombia.

El encuentro estuvo marcado por el talento del capitán argentino. Lionel Messi convirtió dos tantos, uno tras una veloz contra y otro con gran definición tras asistencia de Almada, que sellaron la goleada albiceleste. Fue un partido especial, ya que representó el último duelo oficial de la “Pulga” en Argentina por Eliminatorias.

Con esta victoria, la campeona del mundo reafirma su favoritismo y mantiene un cierre perfecto en la fase clasificatoria.

La Vinotinto, a todo o nada contra Colombia

La derrota dejó a Venezuela en séptima posición con 18 puntos, apenas uno por encima de Bolivia (17). Esa ubicación le otorga, de momento, el cupo al repechaje, único camino que le queda para soñar con su primera clasificación mundialista.

El próximo martes en Maturín, el combinado de Fernando “Bocha” Batista enfrentará a Colombia en un duelo decisivo:

Si gana : asegurará el repechaje sin depender de otros resultados.

: asegurará el repechaje sin depender de otros resultados. Si empata : deberá esperar que Bolivia no derrote a Brasil en El Alto, a más de 4.000 metros de altura.

: deberá esperar que Bolivia no derrote a Brasil en El Alto, a más de 4.000 metros de altura. Si pierde: necesitará que Bolivia no gane, aunque dependerá también de la diferencia de goles frente a Colombia.

Una definición emocionante

La última fecha de las Eliminatorias sudamericanas promete máxima tensión, ya que tanto Venezuela como Bolivia se juegan el pase a la repesca en partidos que se disputarán en simultáneo.

Para La Vinotinto, la ilusión mundialista sigue viva, aunque ahora depende de un triunfo en casa ante los cafeteros o de la fortuna en los resultados de la altura boliviana. La esperanza de hacer historia rumbo al Mundial 2026 aún respira.

