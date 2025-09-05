Caribbean Airlines suspende vuelos entre Trinidad y Tobago y Venezuela durante septiembre #5Sep

- Publicidad -

Caribbean Airlines Limited (CAL) informó este jueves la suspensión temporal de sus vuelos entre Trinidad y Tobago y Venezuela durante todo el mes de septiembre. La medida entró en vigencia de forma inmediata y afecta tanto la ruta Trinidad-Caracas como Caracas-Trinidad.

Los vuelos impactados corresponden a los itinerarios BW 300 y BW 301, previstos para los días 6, 13, 20 y 27 de septiembre.

CAL indicó que se comunicará directamente con los pasajeros que ya tenían boletos emitidos. Estos podrán reprogramar sus viajes, solicitar cambios o pedir reembolsos sin cargos adicionales. Los trámites deben realizarse a través del centro de reservas telefónico o en la oficina de boletos de Caribbean Airlines.

Contexto regional y tensiones diplomáticas

La cancelación de vuelos se produce en un entorno marcado por la tensión entre Estados Unidos y Venezuela. El martes, fuerzas estadounidenses atacaron una embarcación en el Caribe presuntamente vinculada al narcotráfico, con un saldo de once personas fallecidas.

La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, respaldó la acción militar y afirmó que el Ejército de EE.UU. debería eliminar «violentamente» a todos los narcotraficantes.

En contraste, el Gobierno de Venezuela rechazó la versión estadounidense y aseguró que las imágenes difundidas fueron manipuladas con inteligencia artificial.

La situación se intensificó aún más tras el anuncio del presidente Donald Trump de revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) otorgado a ciudadanos venezolanos en EE.UU. Esta medida deja en riesgo de deportación a alrededor de 250 mil migrantes.

