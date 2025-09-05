Colegios privados no tienen problemas de personal para iniciar el nuevo año escolar #5Sep

- Publicidad -

Los colegios privados afiliados a la institución están preparados para iniciar el nuevo año escolar y acotó que muchos ya comenzaron administrativamente, reveló la presidenta de la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados (Andiep), Nelly Sánchez.

Dstacó que la mayoría de los colegios privados en el país realizaron los ajustes entre los meses de mayo y junio, los cuales se aplicarán a partir de septiembre, cuando inicia el año escolar.

En cuanto a ingresos dijo que un maestro en un colegio privado puede ganar un salario a partir de los US$ 350 mensuales: «los ingresos de los colegios están diferenciados de acuerdo al número de alumnos, al proyecto educativo y a la infraestructura».

Sánchez agregó sumó que hay colegios privados, por ejemplo, que tienen una matrícula que va desde los US$ 600 hasta los US$ 1.000, dependiendo de su estructura de costos y del proyecto educativo que tengan.

Manifestó en Unión Radio que ha habido una “migración muy significativa” de docentes, pero resaltó que “no estamos presentando ahorita problemas con nuestro personal”.

“De hecho, ya todas las instituciones tienen todo su personal completo para arrancar este próximo año” precisó la también educadora.

