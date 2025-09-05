Comunicado | FVM rechaza inicio escolar anticipado y exigen al ministro rectificar su decisión #5Sep

- Publicidad -

La Federación Venezolana de Maestros (FVM) manifestó su «preocupación y desacuerdo» con la decisión del ministro de Educación, Héctor Rodríguez, de adelantar el inicio de las actividades escolares del periodo 2025-2026 al próximo 8 de septiembre. A través de un comunicado oficial, el gremio sindical de los trabajadores de la educación calificó la medida de «unilateral» y exigió su «revocatoria inmediata» por considerar que contraviene la ley.

Según la FVM, la decisión ministerial viola de manera explícita el Reglamento de la Ley Orgánica de Educación, específicamente en sus artículos 54 y 56. El gremio señaló que la normativa establece que el año escolar debe comenzar el primer día hábil de la segunda quincena de septiembre, que corresponde al 16 de septiembre. Además, enfatizó que la convocatoria anticipada afecta los derechos laborales del personal docente, administrativo y obrero al comprometer sus 60 días hábiles de vacaciones.

La Federación considera que esta modificación no solo es una vulneración del marco legal vigente, sino que también afecta la planificación educativa, el respeto a los derechos del personal y la estabilidad de las familias. «Esta norma no es un capricho; es la base para la planificación educativa, el respeto a los derechos de docentes, estudiantes y la comunidad educativa», afirma el comunicado.

La FVM exhortó al ministro Rodríguez a rectificar, señalando que la decisión demuestra una «falta de respeto a los principios y valores que deben guiar la educación«. Además, el gremio docente insistió en que el calendario escolar debe sustentarse en principios de legalidad, respeto y participación.

El comunicado concluyó con un llamado a la acción: «No permitiremos más violaciones a nuestros derechos, ¡la lucha continúa!«, y recordó al ministro las demandas pendientes sobre el aumento salarial y la seguridad social, urgiendo a mantener la «paz escolar» y preservar el bienestar de todos los actores del sistema educativo.

#ComunicadoFVM | La Federación Venezolana de Maestros, se dirige a todos los docentes del país, madres, padres, representantes y comunidad en general, con la finalidad de fijar su posición ante el inicio de las actividades educativas del año escolar 2025- 2026.#FVMenlaLucha pic.twitter.com/fe5NItsQvn — FVMaestros (@fevemaestros) September 4, 2025

