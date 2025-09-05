Conatel: Operadoras en la subasta de frecuencias radioeléctricas el 10Sep #5Sep

- Publicidad -

Las operadoras precalificadas que participarán en la oferta pública destinada al otorgamiento de los bloques de frecuencia «CC», «DD», «FF» y «GG» en todo el país, fueron anunciadas por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), este viernes 5 de septiembre de 2925.

Reveló en sus redes sociales que las compañías precalificadas son: Telecomunicaciones Movilnet C.A. (Movilnet), Telefónica Venezuela C.A. (Movistar), Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) y Galaxy Entertainment de Venezuela C.A. (Simpletv).

No hay que olvidar que Cantv, Movilnet, Movistar y SimpleTV presentaron reviamente los requisitos en la Bolsa de Valores de Caracas (BVC) para pujar en una subasta de frecuencias radioeléctricas, prevista para el próximo 10 de septiembre de 2025.

Para participar en la subasta pública, estas compañías debieron cumplir con los requisitos técnicos, económicos y legales establecidos en las normativas de Conatel.

Se recuerda que el pliego de condiciones generales tuvo un precio de US$ 1.000 pagaderos en bolívares al valor de la tasa de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Los operadores consignaron la documentación en la sede de la Bolsa de Valores de Caracas, los cuales fueron revisados por la Comisión de Oferta Pública y quién presentó un informe de recomendaciones al Consejo Directivo de Conatel, en aras de establecer y otorgar la cualidad de precalificados a los participantes que resultaron evaluados de forma positiva, destaca la información de Conatel.

