Congresistas de EE.UU. advierten «severas consecuencias» si se llevan a cabo acciones contra María Corina Machado #5Sep

Varios congresistas estadounidenses expresaron este jueves su rechazo a las recientes declaraciones del ministro de interior y justicia, Diosdado Cabello sobre la líder opositora María Corina Machado. En sus mensajes, advirtieron que cualquier acción en su contra podría traer “severas consecuencias” para el gobierno de Nicolás Maduro.

Reacciones en el Congreso de Estados Unidos

El republicano Mario Díaz-Balart publicó en su cuenta de X que quienes intenten agredir a Machado enfrentarán represalias:

"Los que piensen que pueden agredir al liderazgo legítimo y electo por los venezolanos, que sepan que sufrirán las más severas consecuencias. @MariaCorinaYA es la nueva libertadora de Venezuela, y el país será libre gracias a la perseverancia y valentía de venezolanos como ella". Los que piensen que pueden agredir al liderazgo legítimo y electo por los venezolanos, que sepan que sufrirán las más severas consecuencias.@MariaCorinaYA es la nueva libertadora de Venezuela, y el país será libre gracias a la perseverancia y valentía de venezolanos como ella. — Mario Díaz-Balart (@MarioDB) September 4, 2025

Su colega María Elvira Salazar también salió en defensa de la opositora y señaló que “Estados Unidos y el mundo entero están mirando» y responsabiliza al gobierno venezolano de cualquier agresión contra la dirigente.

https://twitter.com/MaElviraSalazar/status/1963656614537261146

Por su parte, el congresista Carlos Giménez aseguró que la administración de Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, ya evalúan la situación:

“Las amenazas contra la libertadora María Corina Machado están siendo tomadas seriamente (…) Espero que el régimen entienda las consecuencias de su accionar”. https://twitter.com/RepCarlos/status/1963664865853374813 Maria Corina Machado nos inspira a todos a seguir luchando.



Mujer valiente, incansable, profesional.



Digna representación de la #Venezuela decente y honrada que volveremos a tener cuando se acabe toda esta pesadilla.



La noche no será eterna. pic.twitter.com/ChP1f1NtZh — Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) September 4, 2025

El contexto de las advertencias

Las reacciones surgieron después de que Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSUV, advirtiera en su programa Con el mazo dando que si Estados Unidos incrementa la presión contra el oficialismo, habría represalias contra Machado:

“Si a nosotros nos aprietan, nosotros la apretamos… No vayas a creer que aquí nos van a agredir a nosotros y ustedes van a salir sanitos. No, eso no existe”, afirmó.

Las advertencias de congresistas se producen en un escenario regional marcado por la creciente atención de Washington sobre Venezuela. En las últimas semanas, Estados Unidos ha reforzado su presencia militar en el Caribe con operaciones de vigilancia y cooperación en materia de seguridad en una campaña contra el narcotráfico.

