Buscar
APOYAR

Congresistas de EE.UU. advierten «severas consecuencias» si se llevan a cabo acciones contra María Corina Machado #5Sep

Carmenmilagro Aulino
Por Carmenmilagro Aulino

-

DestacadosNoticiasInternacionales
María Corina Machado, Tne New York Times
María Corina Machado en campaña la semana pasada en Guanare, Venezuela. Las encuestas muestran que, previo a las elecciones del domingo, su movimiento cuenta con un amplio apoyo, reseña The New York Times
- Publicidad -

Varios congresistas estadounidenses expresaron este jueves su rechazo a las recientes declaraciones del ministro de interior y justicia, Diosdado Cabello sobre la líder opositora María Corina Machado. En sus mensajes, advirtieron que cualquier acción en su contra podría traer “severas consecuencias” para el gobierno de Nicolás Maduro.

Reacciones en el Congreso de Estados Unidos

El republicano Mario Díaz-Balart publicó en su cuenta de X que quienes intenten agredir a Machado enfrentarán represalias:

“Los que piensen que pueden agredir al liderazgo legítimo y electo por los venezolanos, que sepan que sufrirán las más severas consecuencias. @MariaCorinaYA es la nueva libertadora de Venezuela, y el país será libre gracias a la perseverancia y valentía de venezolanos como ella”.

- Publicidad -

Su colega María Elvira Salazar también salió en defensa de la opositora y señaló que “Estados Unidos y el mundo entero están mirando» y responsabiliza al gobierno venezolano de cualquier agresión contra la dirigente.

https://twitter.com/MaElviraSalazar/status/1963656614537261146

Por su parte, el congresista Carlos Giménez aseguró que la administración de Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, ya evalúan la situación:

“Las amenazas contra la libertadora María Corina Machado están siendo tomadas seriamente (…) Espero que el régimen entienda las consecuencias de su accionar”.

https://twitter.com/RepCarlos/status/1963664865853374813

El contexto de las advertencias

Las reacciones surgieron después de que Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSUV, advirtiera en su programa Con el mazo dando que si Estados Unidos incrementa la presión contra el oficialismo, habría represalias contra Machado:

“Si a nosotros nos aprietan, nosotros la apretamos… No vayas a creer que aquí nos van a agredir a nosotros y ustedes van a salir sanitos. No, eso no existe”, afirmó.

Las advertencias de congresistas se producen en un escenario regional marcado por la creciente atención de Washington sobre Venezuela. En las últimas semanas, Estados Unidos ha reforzado su presencia militar en el Caribe con operaciones de vigilancia y cooperación en materia de seguridad en una campaña contra el narcotráfico.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904.

¡Contamos contigo!

Apóyanos aquí

Become a Patron!
- Publicidad -
Artículo anterior
#OPINIÓN La liga de mi interior dura más que la tuya #5Sep
Carmenmilagro Aulino
Carmenmilagro Aulino
Periodista en El Impulso desde 2023.

ARTÍCULOS RELACIONADOS

- Publicidad -

Más leido hoy

VIDEO | Una melodía en la cima: Violinista venezolana cautiva al Roraima #4Sep

La reconocida violinista venezolana Melanie Brit (@melaniebrit_) protagonizó una proeza sin precedentes al ascender el imponente tepuy Roraima, transportando su instrumento para ofrecer un...

Dólar oficial en Venezuela supera los 150 bolívares #2Sep

Gobierno de Milei expulsa al dirigente venezolano José Gregorio Noriega, sancionado por EE.UU. y la UE #4Sep

FOTOS | Hace 48 años: El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado visitaron Barquisimeto #30Ago

- Publicidad -

Debes leer

- Publicidad -
- Publicidad -

Categorías

Links

Conecta

- Publicidad -

© 2024 Desarrolado por El Impulso | Todos los derechos reservados.