EE.UU. denuncia sobrevuelo de aviones de combate venezolanos sobre buque en el Caribe #5Sep

Dos aviones de combate F-16 de la Fuerza Aérea venezolana sobrevolaron el destructor lanzamisiles USS Jason Dunham de la Armada de Estados Unidos en aguas internacionales del mar Caribe, en lo que el Pentágono calificó como una “maniobra altamente provocativa”.

El Departamento de Defensa estadounidense confirmó que el incidente ocurrió este jueves, apenas dos días después de que fuerzas norteamericanas atacaran una embarcación que, según funcionarios de Washington, transportaba drogas y en la que murieron 11 presuntos integrantes del grupo criminal Tren de Aragua.

“El régimen de Maduro intentó interferir en nuestras operaciones contra el narcotráfico«, así mismo, recomendaron «no emprender más acciones que obstruyan nuestras misiones antinarcóticos y antiterroristas”, señaló el Pentágono en un comunicado.

Aunque los F-16 venezolanos volaron armados, el buque estadounidense no respondió al sobrevuelo, según informó CBS News.

https://twitter.com/DeptofDefense/status/1963775938233299235

Trump endurece la presión

La acción se produce en un contexto de creciente tensión. El presidente Donald Trump firmó el mes pasado una directiva secreta que autoriza al Pentágono a usar fuerza militar contra cárteles latinoamericanos señalados como “organizaciones terroristas”. Además, Washington ha desplegado en el sur del Caribe una flota de destructores, aviones de vigilancia y personal especializado en operaciones antinarcóticos.

El senador Marco Rubio declaró recientemente que la incautación de drogas “no ha sido suficiente para disuadir a los cárteles”, lo que refuerza la línea dura de la administración republicana hacia la región.

Reacción de Maduro

Desde Caracas, Nicolás Maduro rechazó la operación militar estadounidense y denunció intenciones de apropiación de recursos naturales:

“Ellos vienen por el petróleo y el gas venezolano. Ese petróleo no le pertenece a Maduro ni a los gringos, le pertenece al pueblo de Venezuela”, afirmó el mandatario.

Paralelamente, convocó a los más de 30.000 nuevos inscritos en la Milicia Bolivariana a una primera jornada de activación y movilización. “Será la primera vez en la historia militar del país que todos los reservistas y milicianos se incorporen de forma organizada para defender la soberanía”, declaró.

