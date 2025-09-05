El venezolano Joseph Pérez gana medalla de plata en Olimpiada Virtual de Matemáticas en México #5Sep

- Publicidad -

El joven, integrante del Programa Nacional Semilleros Científicos, destacó entre participantes de seis países de la región y puso en alto el nombre de Venezuela.

El talento venezolano volvió a brillar en el escenario internacional. Joseph Pérez, joven integrante del Programa Nacional Semilleros Científicos de Venezuela, obtuvo la medalla de plata en la Olimpiada Virtual de Matemáticas, organizada por el Centro de Alto Rendimiento en Matemáticas (Carma) de México.

- Publicidad -

Un logro que inspira

La competencia reunió a estudiantes de seis países de la región, quienes fueron evaluados en dos pruebas exigentes que ponían a prueba su capacidad para resolver problemas matemáticos bajo presión.

El triunfo de Joseph es aún más destacado por el rango de competencia: desde alumnos de tercer grado de primaria hasta último año de bachillerato, todos compitiendo en igualdad de condiciones.

Reacciones y celebración

La ministra del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, celebró la noticia en redes sociales:

“Con enorme orgullo celebramos la medalla de plata obtenida por nuestro talentoso Joseph Pérez”.

Jiménez subrayó que este reconocimiento refleja el compromiso de Venezuela con la formación científica de las nuevas generaciones:

“Joseph demostró que la semilla de la ciencia venezolana da frutos de excelencia para el mundo. ¡Seguimos trabajando por la Venezuela científica!”.

Venezuela sigue brillando en matemáticas

El logro de Joseph Pérez se suma a recientes triunfos de jóvenes venezolanos en competencias internacionales, como Mateo Pérez, quien obtuvo medalla de plata en la Olimpiada Internacional de Geometría 2025. Estas victorias reflejan un patrón claro: la juventud venezolana sigue destacándose por su talento, disciplina y capacidad académica, dejando en alto el nombre del país en escenarios internacionales.

Con estos éxitos, Venezuela reafirma que su juventud es sinónimo de resiliencia, creatividad y excelencia científica, inspirando a futuras generaciones a perseguir sus sueños académicos.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí