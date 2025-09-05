Lara registró 62 horas sin electricidad en la primera semana de septiembre, según Activos por la Luz #5Sep

- Publicidad -

La primera semana de septiembre estuvo marcada por severas fallas en el suministro eléctrico en Lara. De acuerdo con los reportes de la organización ciudadana Activos por la Luz, entre el lunes 1° y el jueves 4 de septiembre se contabilizaron 23 cortes de electricidad que acumularon más de 62 horas sin servicio, además de 11 fluctuaciones de voltaje que afectaron principalmente a los municipios Iribarren, Palavecino y Simón Planas.

La semana comenzó con una falla nacional que dejó a 11 sectores de Lara sin electricidad. En total, se registraron 3 cortes que sumaron 9 horas y 19 minutos y 7 fluctuaciones de voltaje.

Palavecino fue el municipio más golpeado, con dos cortes superiores a las 3 horas, mientras que en Iribarren se reportó un solo apagón de más de dos horas.

Cortes prolongados en Palavecino y Simón Planas

El martes se documentaron 7 cortes de electricidad en 6 sectores, acumulando 13 horas y 48 minutos sin servicio. La mayoría de los incidentes se concentraron en Palavecino, donde dos apagones superaron las 3 horas de duración.

En Sarare, municipio Simón Planas, se reportaron 2 cortes y una fluctuación que afectaron la rutina de los vecinos.

#SinLuz Activos por la luz- Lara

Jueves 4-9-2025

7 sectores. 6 en Iribarren, 6 cortes, 13 horas, 17 minutos.

1 en Palavecino; 1 corte, 4 h, 17 min

Total 7 cortes, 18 h, 4 min

Promedio de duración de los cortes 3 h, 37 min

3 cortes de Iribarren y 1 en Palavecino superaron las 4 h — Activosporlaluz (@activosporlaluz) September 5, 2025

Cortes de 4 horas en promedio

El miércoles fue el día con mayor afectación, al registrarse 6 cortes eléctricos en 8 sectores, que totalizaron 21 horas y 39 minutos sin servicio, además de 3 fluctuaciones de voltaje.

El promedio de duración por corte alcanzó 5 horas y 25 minutos, el más alto de la semana. En Santa Elena, vecinos denunciaron interrupciones desde el martes, restablecidas parcialmente al día siguiente, mientras que en La Mata permanecían sin servicio por un transformador dañado.

La jornada del jueves cerró con 7 cortes en 7 sectores, que acumularon 18 horas y 4 minutos sin servicio. Cuatro de ellos, tres en Iribarren y uno en Palavecino, superaron las 4 horas continuas.

Balance semanal

En total, la primera semana de septiembre dejó:

23 cortes eléctricos .

. 62 horas y 50 minutos sin servicio .

. 11 fluctuaciones de voltaje .

. Un promedio general de 3 horas y 34 minutos por corte.

Las comunidades más afectadas fueron las de Iribarren y Palavecino, aunque también se reportaron problemas en Simón Planas. Activos por la Luz destacó que los apagones prolongados y las constantes variaciones de voltaje continúan dañando electrodomésticos y alterando la vida cotidiana de miles de familias en Lara.

