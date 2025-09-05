Buscar
APOYAR

Persisten las lluvias y tormentas en Venezuela: El meteorólogo Luis Vargas informa sobre el impacto en diversas regiones #5Sep

JoséMa Escalona
Por JoséMa Escalona

-

DestacadosNoticiasNacionales
Según el meteorólogo Luis Vargas, un patrón de lluvias moderadas a fuertes, con actividad tormentosa en algunas zonas, persiste sobre gran parte de Venezuela
- Publicidad -

El meteorólogo Luis Vargas informó a través de sus redes sociales que las lluvias moderadas a fuertes, algunas con actividad eléctrica, persisten en gran parte de Venezuela. Las precipitaciones son producto del desarrollo de nubes de evolución que afectan a diversas regiones del país, desde el occidente hasta el oriente, incluyendo áreas del sur.

Lea también: Venezuela recibirá entre 45 y 50 ondas tropicales a partir de junio

- Publicidad -

Vargas detalló que las lluvias se concentran en el norte y sur de Zulia, la Costa Oriental del Lago, los Andes, el oeste y centro de Falcón, y sectores de Lara, Portuguesa, Barinas y el Alto Apure. También se han registrado en localidades de Yaracuy, las regiones Central y Capital, el norte de Guárico, el centro de Anzoátegui, el oeste y este de Sucre, la porción central de Nueva Esparta, y el este y sur de Bolívar. La Guayana Esequiba, y el centro y sur de Amazonas también están bajo la influencia de este patrón climático.

Lea también: Conozca las recomendaciones clave para prevenir tragedias durante el paso de ondas tropicales

Más temprano, el meteorólogo había señalado previamente que un sistema de lluvias y tormentas estaba avanzando sobre los Llanos Occidentales, manteniéndose sobre Cojedes. Además, se observaban nubes de evolución en el este de Lara, Yaracuy, el este y centro de Falcón, Carabobo, el norte de Aragua, el noroeste y centro-este de Guárico, el suroeste y sureste de Miranda, el norte y sur de Anzoátegui, el oeste de Sucre, el norte de Monagas, el este de Delta Amacuro, el norte de Guayana Esequiba, y el sur de Bolívar y Amazonas. En el oeste de Lara, oeste de Falcón y noroeste de Zulia, las precipitaciones se presentan de forma más fragmentada.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904.

¡Contamos contigo!

Apóyanos aquí

Become a Patron!
- Publicidad -
Artículo anterior
Saime realizará un operativo sin cita de verificación de datos este sábado 6 de septiembre #5Sep
JoséMa Escalona
JoséMa Escalona

ARTÍCULOS RELACIONADOS

- Publicidad -

Más leido hoy

- Publicidad -

Debes leer

Saime realizará un operativo sin cita de verificación de datos este sábado 6 de septiembre #5Sep

Un operativo sin cita de verificación de datos y renovación de la cédula de identidad, en todas sus oficinas del país, realizara el Servicio...
mercado regular

Resumen semanal del mercado bursátil #5Sep

#PulsoEmpresarial Arturos lanza su nueva serie animada dedicada al público infantil: El Mundo de Arturos

Conatel: Operadoras en la subasta de frecuencias radioeléctricas el 10Sep #5Sep

- Publicidad -
- Publicidad -

Categorías

Links

Conecta

- Publicidad -

© 2024 Desarrolado por El Impulso | Todos los derechos reservados.