Persisten las lluvias y tormentas en Venezuela: El meteorólogo Luis Vargas informa sobre el impacto en diversas regiones #5Sep

- Publicidad -

El meteorólogo Luis Vargas informó a través de sus redes sociales que las lluvias moderadas a fuertes, algunas con actividad eléctrica, persisten en gran parte de Venezuela. Las precipitaciones son producto del desarrollo de nubes de evolución que afectan a diversas regiones del país, desde el occidente hasta el oriente, incluyendo áreas del sur.

Lea también: Venezuela recibirá entre 45 y 50 ondas tropicales a partir de junio

- Publicidad -

Vargas detalló que las lluvias se concentran en el norte y sur de Zulia, la Costa Oriental del Lago, los Andes, el oeste y centro de Falcón, y sectores de Lara, Portuguesa, Barinas y el Alto Apure. También se han registrado en localidades de Yaracuy, las regiones Central y Capital, el norte de Guárico, el centro de Anzoátegui, el oeste y este de Sucre, la porción central de Nueva Esparta, y el este y sur de Bolívar. La Guayana Esequiba, y el centro y sur de Amazonas también están bajo la influencia de este patrón climático.

Lea también: Conozca las recomendaciones clave para prevenir tragedias durante el paso de ondas tropicales

Más temprano, el meteorólogo había señalado previamente que un sistema de lluvias y tormentas estaba avanzando sobre los Llanos Occidentales, manteniéndose sobre Cojedes. Además, se observaban nubes de evolución en el este de Lara, Yaracuy, el este y centro de Falcón, Carabobo, el norte de Aragua, el noroeste y centro-este de Guárico, el suroeste y sureste de Miranda, el norte y sur de Anzoátegui, el oeste de Sucre, el norte de Monagas, el este de Delta Amacuro, el norte de Guayana Esequiba, y el sur de Bolívar y Amazonas. En el oeste de Lara, oeste de Falcón y noroeste de Zulia, las precipitaciones se presentan de forma más fragmentada.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí