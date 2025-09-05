PulsoEmpresarial Arturos lanza su nueva serie animada dedicada al público infantil: El Mundo de Arturos

- Publicidad -

Arturos, la cadena de pollo frito preferida por los venezolanos, presentó su nueva apuesta infantil: una serie animada diseñada para conectar con el público infantil y generar una reconexión con los padres a través de la nostalgia. Bajo el título “El Mundo de Arturos”, el seriado representa la incursión de la marca en el contenido infantil a través de YouTube con una propuesta original, producida íntegramente en Venezuela.

La serie sigue las aventuras de dos hermanos, Pollo y Papa Frita, quienes se embarcan en la búsqueda del Chamo Pack. Su antagonista es un personaje llamado La Sombra, un adulto que busca recuperar la ilusión de la infancia para obtener el Chamo Pack. La serie contrasta la percepción del Chamo Pack entre niños y adultos: para los pequeños, el Chamo Pack representa el juguete y la experiencia divertida, mientras que para los adultos puede significar una ilusión perdida.

- Publicidad -

La primera temporada de El Mundo de Arturos consta de 10 capítulos, cada uno con una duración aproximada de un minuto y medio a dos minutos. Los episodios se estrenan semanalmente, cada miércoles a las 4:00 p.m., por YouTube. Cada capítulo presenta a los protagonistas en distintos escenarios, donde los juguetes cobran vida y actúan descubriendo pistas en la búsqueda de La Sombra.

La serie se aloja exclusivamente en el recién creado canal de YouTube, Arturos Kids https://www.youtube.com/@ArturosKids. Esta decisión estratégica asegura que el contenido presentado sea apropiado para ellos, sin mezclarlo con el contenido promocional de la marca. La promoción de la serie también se extiende a plataformas digitales, incluyendo adelantos de 10 a 20 segundos en Instagram que dirigen a los usuarios al canal infantil.

Contenido 100% venezolano sin IA

El concepto y la historia de la serie provienen del equipo de Arturos. La escritura de la historia fue desarrollada por Yeisibell Torres, creadora de contenido de la marca, en colaboración con el equipo digital de Arturos. La animación y el diseño de los personajes están a cargo de las caricaturistas venezolanas, Cami Caricatto y Evelin Alvado. La musicalización de los capítulos está bajo la responsabilidad del productor audiovisual Ángel Arias, y el jingle de la serie es de Melillo Sound.

Las voces de los personajes son interpretadas por la gerente digital de Arturos, Marilyn Ascensao, y por Ángel Arias. “La producción completa es interna y cien por ciento venezolana, sin el uso de inteligencia artificial”, confirmó Marilyn Ascensao, Gerente de Canales Digitales de Arturos.

Entre las actividades que contempla Arturos para dar a conocer la serie están la proyección de los capítulos en las pantallas de sus restaurantes, individuales para colorear, juguetes de la serie como parte del Chamo Pack y actividades recreativas en los locales, especialmente en esta temporada vacacional.

«Es importante resaltar que somos la primera cadena de comida rápida en el país que tiene un proyecto enfocado principalmente para niños. Es un mundo creado para los chamos y está hecho por manos 100% venezolanas. Aquí no hay nada hecho con inteligencia artificial; esto es hecho a mano por venezolanos y con venezolanos», destacó Ascensao.

Este proyecto no solo busca entretener, sino también ofrecer un contenido de marca diferenciador y consolidar la conexión de Arturos con su audiencia actual y las nuevas generaciones.

Visita el canal de YouTube Arturos Kids para ver los capítulos de la serie.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí