Resumen semanal del mercado bursátil #5Sep

En la Bolsa de Valores de Caracas, entre el 1 y el 5 de septiembre de 2025, se negoció un total de Bs 5.027.352.453,86. En el mercado de renta variable, se realizaron 4.606 operaciones de compra/venta de acciones de las empresas inscritas en la pizarra de cotizaciones, en las cuales se transaron 54.258.873 acciones; en el mercado regular se negoció un total de 27.928.013,40 bolívares y a plazo Bs 3.545.448.203,09, para un total de Bs 3.573.376.216,49.

En renta fija se negociaron instrumentos por un monto efectivo de Bs 160.281.380,79 y en el mercado de otros bienes, se registraron Certificados de Financiamiento Bursátil, por Bs 1.293.694.856,58.

El índice principal de la Bolsa de Valores de Caracas, IBC, abrió el lapso en 823,17 puntos y lo cerró en 992,78 puntos, con una variación de 169,61 puntos (+20,60%) en 5 días de operaciones. En lo que va de año, este indicador registra una variación de 873,40 puntos (+731,61%).

Las acciones más negociadas

El Top 10 de los títulos más negociados en la semana está compuesto por los valores de Proagro (Bs 1.912.837.335,25), Protinal (Bs 867.175.055,00), Cerámica Carabobo Oferta Pública de Toma de Control (Bs 603.607.644,89), Ron Santa Teresa (Bs 132.860.668,16), Banco Provincial (Bs 28.219.093,38), Bolsa de Valores de Caracas (Bs 6.494.973,57), Banco Nacional de Crédito (Bs 5.103.493,48), Mercantil Servicios Financieros clase A (Bs 2.516.588,30), Domínguez & Cía. (Bs 2.418.612,93) y Telares de Palo Grande (Bs 1.522.715,66).

Le siguen las acciones de Banco de Venezuela (Bs 1.282.068,55), Envases Venezolanos (Bs 1.238.142,60) e Invaca clase B (Bs 1.112.139,25), entre otras.

Valores que subieron de precio

Los valores cuyos precios aumentaron, en el período, fueron Fivenca Fondo de Capital Privado clase B (+118,34%), Corporación Grupo Químico (+83,76%), Sivensa (+58,03%), Protinal (+54,08%), Proagro (+52,58%), CANTV clase D (+43,77%), Invaca clase A (+40,01%), Montesco clase B (+32,65%), Impulsa Venture Capital clase B (+30,00%), Manpa (+28,57%), Ron Santa Teresa clase B (+25,91%), Banco Provincial (+25,74%), Envases Venezolanos (+24,28%), Invaca clase B (+23,85%), Banco del Caribe clase A (+22,50%), Banco de Venezuela (+21,43%), Domínguez & Cía. (+19,05%), Mercantil Servicios Financieros clase A (+18,51%), Mercantil Servicios Financieros clase B (+18,40%), Ron Santa Teresa (+16,86%), Bolsa de Valores de Caracas (+12,66%), entre otras.

Sesión de cierre de la semana

El índice principal de la Bolsa de Valores de Caracas, el IBC, culminó este viernes en 992,78 puntos con una variación de 27,53 puntos (+2,85%), con respecto a la sesión anterior.

El Diario de la Bolsa reporta que el Índice Financiero finalizó la jornada en 2.052,22 puntos, con una variación absoluta de 55,26 puntos (+2,77%) y el Índice Industrial cerró en 273,95 puntos (+3,40%).

Al final de la sesión, 23 acciones subieron de precio, 5 bajaron y 3 se mantuvieron estables.

En el mercado regular se negociaron 173.492 acciones por un monto de 4.430.086,72 bolívares, en el mercado a plazo se transaron 982.318 acciones por 604.712.307,39 bolívares, y en el alternativo el monto fue Bs 15.226,84, para un total de 9.499.729,53 bolívares.

En el mercado de renta fija se realizaron operaciones por un total de 3.285.630,00 bolívares.

