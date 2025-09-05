Saime realizará un operativo sin cita de verificación de datos este sábado 6 de septiembre #5Sep

- Publicidad -

Un operativo sin cita de verificación de datos y renovación de la cédula de identidad, en todas sus oficinas del país, realizara el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) este sábado 6 de septiembre de 2025.

En efecto, informó en sus redes sociales que esta actividad es “exclusivamente para ciudadanos venezolanos y naturalizados, cuyo rango de cédula se encuentre entre los 22 a 32 millones”.

Precisó que los ciudadanos venezolanos deberán presentar la copia simple del Acta de Nacimiento, mientras que los ciudadanos naturalizados deberán tener la copia de la Gaceta Oficial o la Constancia de Naturalización.

El Saime puntualizó que el horario de atención al público ese día será desde las 8:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde, en todas sus oficinas en el país.

