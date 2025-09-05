- Publicidad -

Habitantes de El Tocuyo, en el municipio Morán del estado Lara, reportaron este viernes 5de septiembre ráfagas de viento que han generado preocupación en la comunidad por sus posibles consecuencias.

Según el portal El Tocuyo Al Día, la situación ha provocado que los residentes de la ciudad se mantengan en alerta, sobre todo por la probabilidad de que las rachas de viento derriben ramas de árboles, afecten techos de estructuras livianas o causen daños en el tendido eléctrico.

Ante el reporte, las autoridades locales hicieron un llamado a la población para que tome las precauciones necesarias. Recomiendan a los ciudadanos asegurar cualquier objeto que pueda ser arrastrado por el viento y estar atentos a los comunicados oficiales de Protección Civil.

Hasta el momento no se han reportado daños graves, pero la comunidad se mantiene vigilante para evitar cualquier eventualidad.

VIDEO | Ráfagas de viento generan alerta en El Tocuyo #5Sep pic.twitter.com/oPOpmMQveH — Elimpulso.com (@elimpulsocom) September 5, 2025

