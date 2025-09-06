Astrid Ospina se corona como Reina de la 48ª Feria Internacional de Barquisimeto #6Sep

- Publicidad -

Con una noche llena de luces, música y emociones en el Anfiteatro Don Pío Alvarado, Astrid Ospina, representante de la parroquia Santa Rosa, fue coronada como la nueva soberana de la 48ª Feria Internacional de Barquisimeto 2025.

El evento reunió a cientos de personas que vibraron con el encanto y la elegancia de las candidatas.Ospina, destacada por su carisma y belleza, logró conquistar al jurado y al público, alzándose con la máxima distinción.

Como nueva reina de las festividades, su papel será representar la alegría y el orgullo de la ciudad en cada una de las actividades de la feria.

Al finalizar el certamen, el alcalde del municipio Iribarren, Yanys Agüero, felicitó a las participantes y destacó que el evento es una plataforma para la juventud. «

“Para nosotros es un placer acompañar este reinado; hoy cada una de las chicas cumplió un sueño y se le abren miles de puertas», comentó el alcalde. Además, Agüero subrayó el papel de la feria como una muestra del crecimiento de Barquisimeto.

«La Feria Internacional es el reflejo del sentir de un pueblo que ama su historia y proyecta un futuro de grandeza«, afirmó, haciendo referencia a los esfuerzos de su administración para impulsar la ciudad como un referente nacional e internacional.

