COLUMNA Ajedrez para todos -61- #6Sep

¿”QUO VADIS” GM EDUARDO ITURRIZAGA BONELLI?

El torneo Fujairah Global 2025 se realizó en Emirato Árabes Unidos (EAU) del 25/08/ al 02/09/ finalizando con un triunfo invicto para el joven GM indio Venkatesh Pranav (ELO 2597) al acumular 7 puntos de 9 posibles producto de +5 =4 – 0. Del 2º. al 4º. Puesto hubo un triple empate con 6 puntos entre los GMs J. Brandon (USA), José Martínez Alcántara (México) y Amín Tabatabei y por sistema de desempates el sub campeonato fue adjudicado al GM Jacobson Brandon (ELO 2594).

La gran mayoría de los 44 participantes eran indios, kazakos, chinos, iraníes, armenios o de los EAU, no obstante 2 latinoamericanos tuvieron muy buenas actuaciones: el joven GM Martínez Alcántara (México) con +4 = 4 y – 1 y el argentino/español Alan Pichot (España) quien finalizó en el puesto 15º. Con 5 ptos, producto de +2 =6 -1. Pichot tuvo algo de mala suerte porque en la última ronda le tocó jugar con V. Pranav, el campeón del torneo, quien lo derrotó, resultado negativo que le impidió quedar entre los 10 primeros jugadores.

Debo destacar que el GM Eduardo Iturrizaga Bonelli jugó este torneo pero no demostró la fuerza campeonil de su mejor ajedrez, veamos: en la ronda 1 perdió con V. Pranav, campeón del torneo, en la 2ª) venció al veterano GM Vasili Ivanchuk (Ucrania) lo cual mostraba un buen augurio para su actuación, pero no fue así ya que apenas logró 1 triunfo en la 6ª ronda, unas tablas en la 4ª) ronda y 2 derrotas en la 5ª) y en la 7ª) ronda que fue la última que jugó Iturrizaga ya que se retiró del torneo sin jugar las rondas 8ª y 9ª). Total actuación del GM Iturrizaga: +2 = 1 – 4 para apenas 2,5 puntos en 7 partidas. Opino que este debe ser uno de los peores torneos del GM Iturrizaga quien ya con 36 años de edad y con compromisos familiares y empresariales lo veo decayendo en ajedrez ante los adolescentes indios, chinos y turcos. Iturrizaga es el actual campeón individual de España, trofeo que ha logrado en los últimos 3 años, no obstante la Federación de Ajedrez de España no lo incluyó en el equipo olímpico que representó a la Madre Patria en la Olimpíada Mundial de Ajedrez realizada en septiembre 2024 en Budapest, Hungría, probablemente porque su ELO ha bajado de 2600 (está en 2.583 y es el 11º. De España).

LA PARTIDA MAGISTRAL DEL GM INDIO Praggnanandhaa DERROTANDO AL CAMPEÓN MUNDIAL GUKESH:

En mi columna # 60 opiné esto sobre el joven GM indio “Pragga”: “Me ha llamado la atención el alto nivel de juego, la comprensión que tiene de la estrategia y táctica en ajedrez, así como de los finales, el joven GM R. Praggnanandhaa (“Pragga” para abreviar su apellido). Esta semana de agosto Pragga debutó en el prestigioso torneo “Sinquenfield Cup”, que se realiza en el Museo mundial del ajedrez, San Luis, Missouri, USA, y en la 1ª) ronda enfrentó con las piezas blancas al GM y actual campeón mundial D. Gukesh a quien derrotó en 36 movidas en un conocido Gambito de Dama rehusado. De esta partida me impresionó que luego de un prematuro cambio de damas “Pragga” le ha dado una clase magistral al campeón Gukesh en táctica, estrategía y dominio posicional, le hizo recular sus piezas menores, le ganó un peón y le destruyó la posición con sus piezas menores!

VEAMOS ESTA EXCELENTE PARTIDA

Blancas: GM R. Praggnanandhaa vs. Negras: GM D. Gukesh (campeón mundial) Sinquenfield Cup. Saint Louis, USA. Agosto 2025. 1ª) ronda.

1. d4 Cf6, 2. c4 e6, 3. Cc3 Ab4, 4. e3 O-O, 5. Ad3 d5, 6. a3 dxc4, 7. Axc4 Ae7, 8. Cf3 c5, 9. O-O a6, 10. Dxc5 Dxd1, 11. Txd1 Axc5, 12. Ae2 Cc6, 13. b4 Aa7, 14. Ab2 Td8, 15. Ce5 Ad7, 16. Cxd7 Cxd7, 17. Ce4 Cb6, 18. Cc5 Tab8, 19. Txd8 Cxd8, 20. Ae5 Ta8. 21. e4 Ab8, 22. Ad4 Cc8, 23. Td1 Ad6, 24. Ae5 Ae7, 25. Ac7 Cc6, 26. Cxb7 g5, 27. Af1 g4, 28. Tc1 Cd4, 29. a4 f6, 30.e5 Ca7, 31.Ad6 Cac6, 32. b5 axb5, 33. Axb5 Axd6, 34. exd6 Ce5, 35. Td1 Tb8, 36. Cc5…. Abandonan negras (1- 0).

Roy D. Meléndez

Experto Nacional en Ajedrez

Correo: [email protected]

