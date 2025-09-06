Buscar
Historia Menuda | La accidentada historia del transporte público en Barquisimeto #6Sep

Oscar Castro Leal
El primer servicio de transporte extraurbano fue el ferrocarril. La línea ferréa llegó a esta ciudad en enero de 1891.

En 1892, se crea el primer servicio de carruajes de alquiler. Don José Saso regulariza los viajes en coche fuera de la ciudad. El transporte urbano de pasajeros llega a Barquisimeto en 1897 con el tranvía tirado por caballos que corría sobre rieles.

Recorría la Calle del Comercio hasta la estación del tren y era utilizado para transporte de pasajeros y mercancías. El tranvía dejó de prestar servicios entre 1925 y 1926. El Impulso menciona su desaparición en su edición de junio de 1926.

Un año después, hacen su entrada los primeros autobuses urbanos. La nueva línea comprende dos unidades que van por la Calle del Comercio.

El Impulso también reseña la noticia y resalta su importancia en 1927. Otro pionero en la creación de rutas urbanas fue el señor Lino Piña, quien construye la carrocería de los autobuses en su propio taller y en 1927 inaugura la primera ruta interurbana hasta Santa Rosa.

La información que fue reseñada por El Impulso en septiembre de ese año. Esos fueron los inicios de la red de sistema de transporte público local.

