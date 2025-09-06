La arepa vs salteña: Venezuela y Bolivia se miden en semifinales del Mundial de Desayunos #6Sep

- Publicidad -

La arepa, ícono de la identidad y el sabor venezolano, ha logrado un hito al alcanzar las semifinales del Mundial de Desayunos, una competencia de alcance global que se ha vuelto viral en las plataformas digitales. El torneo, organizado por el aclamado streamer español Ibai Llanos, ha movilizado a millones de usuarios y ha puesto a prueba las propuestas culinarias de diversos países.

Lea también: Unesco evaluará la arepa como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2027

- Publicidad -

Según la reseña del portal Noticias Al Día, el camino de Venezuela hacia la semifinal fue marcado por dos victorias contundentes. Señalan que en los octavos de final, la propuesta venezolana se impuso a República Dominicana, y luego, en un clásico gastronómico cargado de emoción, superó a la selección colombiana. La arepa «Reina Pepiada», no solo conquistó los paladares virtuales, sino que también capturó el corazón de millones de votantes. El enfrentamiento contra Colombia acumuló más de 2.7 millones de votos para Venezuela, frente a 1.76 millones del país vecino, demostrando el poder de movilización de la diáspora venezolana.

Lea también: La arepa enciende el debate sobre su origen entre venezolanos y colombianos: ¿De dónde proviene realmente?

En la nota difundida precisan que este logro ha trascendido la esfera de la gastronomía para convertirse en un fenómeno de orgullo nacional. Desde figuras públicas y políticos hasta influencers y grandes cadenas de restaurantes, el llamado a votar ha resonado a nivel global, consolidando el torneo como una vitrina para la riqueza culinaria y el arraigo cultural de Venezuela.

En las próximas horas, Ibai Llanos revelará los emparejamientos de las semifinales. Venezuela se medirá a Bolivia, que se ganó su lugar tras eliminar a Argentina. El otro cupo a la final se definirá en el enfrentamiento entre Chile y Perú.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí