PulsoEmpresarial Yango activa nuevas opciones de pago digital en su plataforma en Venezuela

Yango Ride, el servicio de movilidad de Yango Group en Venezuela, habilitó varios métodos de pago digital en su aplicación, entre los que se encuentra Pago Móvil. Los pasajeros pueden ahora disfrutar de un proceso rápido y seguro, permitiéndoles pagar el viaje al llegar a su destino, sin necesidad de hacer pagos directos al conductor.

Pago Móvil en la aplicación se integra en el flujo de solicitud de viaje, ofreciendo una experiencia digital en tres simples pasos:

El pasajero solicita el viaje desde la app Yango y selecciona la opción “Pago Móvil” como método de pago. Al llegar a su destino, la aplicación mostrará en pantalla el botón “Pagar”, que al presionar muestra la pasarela de pago con varias opciones: Pago Móvil, tarjeta de débito y crédito, débito inmediato y botones de pago de otros bancos. Por último, el pasajero ingresa los datos que solicita el sistema para completar la transacción.

La opción de débito inmediato permite a los pasajeros hacer pagos sin necesidad de entrar a la app de su banco; solo deben ingresar su número de cédula de identidad, el número telefónico asociado a su cuenta bancaria, y agregar el código instantáneo –de un solo uso– que recibe para culminar la operación.

El pago se realiza en bolívares a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela. Tanto la opción de Pago Móvil como la de débito inmediato se encuentran ya disponibles para usuarios de equipos Android y iOS.

“Estamos muy emocionados de ofrecer Pago Móvil y débito inmediato en la app de Yango y progresivamente iremos implementando más métodos de pago. Nuestras opciones de pago digital son sencillas y transparentes: los pasajeros pagan por el servicio al culminar el viaje, sin que la app retenga su dinero, incluso antes de que el conductor acepte el servicio”, afirma María Eugenia Pereda, Country Manager de Yango Venezuela.

50% de descuento en los tres primeros viajes

Como parte de la campaña de lanzamiento, Yango tiene activa una promoción por tiempo limitado para nuevos usuarios, con 50% de descuento en los primeros tres viajes.

Yango se dedica a desarrollar la accesibilidad del transporte, proporcionando una opción cómoda y confiable para los desplazamientos diarios de los pasajeros de Caracas y contribuyendo a la creación de oportunidades de empleo en la región. Mediante la colaboración con empresas locales, el servicio tiene como objetivo ayudar a las empresas a digitalizar sus operaciones y aumentar la eficiencia en la movilidad urbana.

La aplicación Yango está disponible en Caracas desde el mes de julio y se puede descargar gratuitamente en Google Play y App Store, ofreciendo la posibilidad de solicitar un viaje en tres categorías: económica, confort y motos.

