Verstappen logra la pole para el GP de Italia por delante de Norris y Piastri #6Sep

Max Verstappen consiguió el sábado la pole position para el Gran Premio de Italia por delante de los contendientes al título Lando Norris y Oscar Piastri.

Verstappen marcó el ritmo en la parte final de la clasificación para la carrera del domingo en el circuito de Monza y Norris no pudo igualarlo, terminando a 0,077 segundos detrás del piloto de Red Bull. Piastri fue 0,190 más lento que Verstappen.

“Sí chicos, sí. Eso es increíble”, gritó Verstappen por la radio del equipo. “Relájense aquí, todo está bien”.

Leclerc ilusionó a los tifosi

Charles Leclerc se clasificó en el cuarto lugar para Ferrari en la carrera de casa de la escudería italiana, justo por delante de su compañero de equipo Lewis Hamilton, quien comenzará la carrera del domingo en el décimo lugar mientras cumple una penalización de cinco posiciones en la parrilla.

Leclerc había encabezado brevemente la clasificación al comienzo de la Q3 entre fuertes vítores de los fanáticos de Ferrari, acompañados por gemidos de los apasionados tifosi vestidos de rojo cuando Verstappen fue más rápido, momentos después.

Monza: Un reto para Verstappen

Verstappen ha estado en la pole position 44 veces, pero solo una vez en el Templo de la Velocidad, donde ha triunfado dos veces.

«Estuvo muy ajustado, todavía nos faltaba un poquito e hicimos algunos cambios finales que creo que me permitieron presionar un poco más, y eso es justo lo que se necesita en la clasificación», dijo Verstappen. «Para nosotros, es un gran momento».

Históricamente, esta temporada la carrera siempre ha sido un poco más complicada para nosotros, pero vamos a darlo todo. Es lo único que podemos hacer y luego veremos qué pasa mañana.

Es la 45ª pole position para Verstappen y la quinta esta temporada, aunque solo una de sus dos victorias este año ha sido desde la parte delantera de la parrilla.

El domingo estará acompañado en la primera fila por Norris, que se encuentra 34 puntos detrás de Piastri en el campeonato a falta de nueve carreras para el final de la temporada.

“Max ha sido rápido todo el fin de semana y nunca me sorprende”, dijo Norris. “Fue una sesión bastante intensa, con altibajos y muchos errores. Pero al recomponerlo todo en la última vuelta, quedé bastante satisfecho con el segundo puesto”.

Norris casi no logró salir de la Q2 debido a que un error temprano lo obligó a cambiar neumáticos y necesitó el remolque de Piastri para salir del peligro y pasar al quinto lugar.

