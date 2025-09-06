- Publicidad -

La rápida y dramática devastación de la Franja de Gaza ha sido capturada en un video que se ha vuelto viral, publicado por un fotógrafo palestino Motaz Azaiza. Las imágenes comparan una avenida concurrida y rodeada de edificios hace apenas dos años, con su estado actual, reducida a un campo de escombros. Este testimonio visual ofrece una perspectiva contundente del impacto de la escalada del conflicto entre Hamás e Israel.

De acuerdo una reseña de El Nacional, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) confirmó la magnitud de la destrucción en la región. Según su informe, el 92% de las 436,000 viviendas en Gaza han sido destruidas, mientras que el 81% de las carreteras y el 70% de las infraestructuras han quedado inutilizadas. Estos datos reflejan la severidad de los ataques que han transformado el paisaje urbano de Gaza.

En la nota difundida señalan que la ofensiva israelí se intensificó tras el ataque de Hamás al sur de Israel el 7 de octubre de 2023, en el que murieron al menos 1.200 personas y más de 250 fueron tomadas como rehenes, según cifras oficiales israelíes. Precisan que en respuesta, Israel lanzó una guerra aérea y terrestre que, de acuerdo con las autoridades sanitarias de Gaza, ha resultado en más de 60,000 muertes y ha dejado a miles de personas sepultadas bajo los escombros.

El video viralizado no solo documenta la destrucción física, sino que también pone de relieve el costo humano y la urgente necesidad de asistencia humanitaria en la región.

VIDEO | Fotógrafo palestino muestra la destrucción total de la Franja de Gaza #6Sep pic.twitter.com/84sZGGkamf — Elimpulso.com (@elimpulsocom) September 6, 2025

