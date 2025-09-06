Buscar
APOYAR

VIDEO | José Gregorio Hernández: Un pionero de la ciencia y la humildad intelectual en Venezuela #6Sep

JoséMa Escalona
Por JoséMa Escalona

-

DestacadosNoticiasNacionales
La vida del doctor José Gregorio Hernández, figura central en la historia de la medicina y la ciencia en Venezuela, continúa siendo un faro de inspiración, demostrando que la humildad intelectual y el respeto son pilares para el progreso
- Publicidad -

La vida del Dr. José Gregorio Hernández, figura central en la historia de la medicina y la ciencia en Venezuela, continúa siendo un faro de inspiración, demostrando que la humildad intelectual y el respeto son pilares para el progreso. En un reciente video documental, «El Camino a la Santidad«, producido por la Iglesia Católica en Venezuela, se destaca su papel fundamental como pionero de la pedagogía científica y su notable relación con el Dr. Luis Razetti.

El video, que forma parte de la serie que explora la vida de Hernández, se centra en el capítulo «Enseñar con el Ejemplo» y narra los eventos de 1891, cuando regresó de Europa para asumir las nuevas cátedras de Histología Experimental y Patológica, Fisiología Experimental y Bacteriología en la Universidad Central de Venezuela (UCV). Su visión educativa, basada en el cuestionamiento y la curiosidad, transformó la enseñanza de la medicina en el país.

- Publicidad -

Uno de los episodios más destacados de su carrera fue el debate de 1904 con el Dr. Luis Razetti, quien defendía firmemente el evolucionismo. A pesar de sus diferencias ideológicas, Hernández demostró una postura de gran humildad, defendiendo que la Academia no debía adoptar ninguna hipótesis como dogma. Este respeto mutuo se evidenció años más tarde, cuando Razetti elogió el libro de Hernández, «Elementos de Bacteriología«, en un periódico de la época, reconociendo su valor para los futuros médicos.

La historia de estos dos eminentes doctores subraya un mensaje relevante: la admiración puede existir incluso en medio de las diferencias de pensamiento. La vida de José Gregorio Hernández nos recuerda que el conocimiento debe ser buscado, compartido y defendido con humildad y respeto, sirviendo como un modelo de conducta tanto para científicos como para creyentes.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904.

¡Contamos contigo!

Apóyanos aquí

Become a Patron!
- Publicidad -
Artículo anterior
#PulsoEmpresarial Bebidas vegetales: Una elección en ascenso para el bienestar
JoséMa Escalona
JoséMa Escalona

ARTÍCULOS RELACIONADOS

- Publicidad -

Más leido hoy

UCAB: El 72% de los jóvenes graduados universitarios en prefieren quedarse y trabajar en Venezuela #3Sep

Un nuevo estudio del Observatorio de Empleabilidad y Procesos Formativos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), dirigido por el psicólogo Gabriel Wald, ha...

Verstappen logra la pole para el GP de Italia por delante de Norris y Piastri #6Sep

¿Se vengó Ramón Escovar Salom de Carlos Andrés Pérez? #6Sep

Estudiantes como preparadores y docentes en formación, así será el nuevo año escolar 2025-2026 #6Sep

- Publicidad -

Debes leer

#PulsoEmpresarial Bebidas vegetales: Una elección en ascenso para el bienestar

Su versatilidad, perfil nutricional y adaptación a distintos estilos de vida las posicionan como aliados clave en la búsqueda de una alimentación más consciente, equilibrada y sabrosa

La arepa vs salteña: Venezuela y Bolivia se miden en semifinales del Mundial de Desayunos #6Sep

VIDEO | Fotógrafo palestino muestra la destrucción total de la Franja de Gaza #6Sep

Estudiantes como preparadores y docentes en formación, así será el nuevo año escolar 2025-2026 #6Sep

- Publicidad -
- Publicidad -

Categorías

Links

Conecta

- Publicidad -

© 2024 Desarrolado por El Impulso | Todos los derechos reservados.