Alcaraz vence a Sinner en el US Open, conquista su 6to título de Grand Slam y vuelve como número 1 #7Sep

Carlos Alcaraz reafirmó su superioridad sobre Jannik Sinner con una victoria por 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 el domingo en la final del US Open, logrando así su segundo trofeo en Flushing Meadows y su sexto en un major. Este fue el tercer Grand Slam consecutivo en el que estos jóvenes rivales de élite se enfrentaron para decidir al campeón.



El inicio del partido se retrasó aproximadamente media hora, mientras miles de aficionados se quedaban atrapados fuera del Estadio Arthur Ashe mientras pasaban por el control de seguridad adicional, ya que el presidente Donald Trump estaba sentado en la suite de un patrocinador. Quizás la espera extra afectó al Sinner, cabeza de serie número uno y actual campeón .

Desde el principio, bajo techo cerrado debido a la lluvia que había caído más temprano en el día, el número 2 Alcaraz superó a Sinner, revirtiendo el resultado obtenido cuando jugaron por el título de Wimbledon hace menos de dos meses.



La ventaja de Alcaraz sobre Sinner es ahora de 10-5 en sus enfrentamientos directos, 6-4 en trofeos importantes y 2-1 en el US Open. Además, esta victoria en 2 horas y 42 minutos le permitió a Alcaraz, el español de 22 años, arrebatarle el número uno del ranking a Sinner, el italiano de 24 años.



Este enfrentamiento en cancha dura siguió a la victoria de Alcaraz sobre Sinner después de borrar un trío de puntos de partido en la arcilla roja del Abierto de Francia en junio, y la victoria de Sinner sobre Alcaraz en el césped de Wimbledon en julio.

«Te veo más que a mi familia», bromeó Alcaraz, provocando una sonrisa en Sinner. «Es genial compartir la cancha, los vestuarios, todo».

El enfrentamiento del domingo representó la primera vez en la historia del tenis que los mismos dos hombres se enfrentaron en tres finales de Grand Slam consecutivas en una sola temporada.

«Fuiste mejor que yo», le dijo Sinner a Alcaraz. «Hoy lo hice lo mejor que pude. No pude hacer más».

La verdad es que estos dos chicos son muchísimo mejores que el resto del tenis.

Excepto, por supuesto, contra el otro.Entre ambos han conseguido conseguir los últimos ocho trofeos de Grand Slam y 10 de 13.

Novak Djokovic, a quien Alcaraz eliminó el viernes, se llevó los otros tres en ese lapso.Tanto Sinner, que había ganado sus últimos 27 partidos en cancha dura en torneos importantes, como Alcaraz ofrecieron destellos de por qué son tan buenos, aunque era raro que ambos estuvieran en su mejor momento

simultáneamente.Alcaraz, que acabó con el doble de golpes ganadores, 42-21, estuvo soberbio en el primer, tercer y cuarto set; las mejores actuaciones de Sinner llegaron en el segundo.Desde el inicio del Abierto de Estados Unidos de 2024, Sinner había ganado 33 de 34 partidos en los majors; el domingo fue su quinta final consecutiva en esos eventos.

¿La derrota? Ante Alcaraz en Roland-Garros.De hecho, en las últimas dos temporadas, Sinner tiene un récord de 1-7 contra Alcaraz y 109-4 contra todos los demás.Alcaraz, por su parte, ha ganado 37 de 38 partidos desde mayo. ¿La derrota? Ante Sinner en el All England Club, su única derrota en una final de Grand Slam .En 2025, Alcaraz ahora tiene más títulos (siete, líder del tour) que derrotas (su récord es 61-6, también el mejor en el tenis masculino).

Durante su derrota en Wimbledon, Alcaraz fue captado por una cámara diciéndole a su equipo en español: “Desde el fondo de la cancha, él es mucho mejor que yo”.

