COLUMNA Soliloquios de café: “Venezuela necesita ciudadanos excelentemente exitosos” #7Sep

- Publicidad -

“La fama que va acompañada de riqueza y belleza es efímera y frágil. La superioridad intelectual y una actitud de excelencia son posesiones gloriosas y eternas”.

Sallust

- Publicidad -

Salustio (nacido c. 86 A. C., Amiternum, Samnium (actualmente San Vittorino, cerca de L’Aquila, Italia) fallecido 35/34 A. C.) fue un historiador romano y uno de los grandes estilistas literarios latinos, conocido por sus escritos narrativos que trataban sobre personalidades políticas, corrupción y rivalidad entre partidos.

En todos los manuales del éxito y en cada estudio sobre el mismo, se afirma reiteradamente que el éxito es un asunto de elección, no un asunto de casualidad. Igual sucede para quienes desean crear una vida de excelencia. Las personas deben elegir, es decir, decidir vivir una vida de excelencia…

El Reto: Toda caída nos prepara para una victoria aún mayor.

«¡La gente exitosa elije ser exitosa!”

Toman la decisión consciente de alcanzar el éxito porque comprenden que la decisión y la elección son parte integral de la fórmula del éxito, que no es un asunto de casualidad sino de elección.

“El éxito no ocurre a menos que se decida hacer que este ocurra.

El éxito no es algo así como un golpe de suerte”.

¡LAS PERSONAS TENEMOS EL PODER!

Las grandes organizaciones saben que, aunque las actualizaciones tecnológicas son importantes, la diferencia más importante entre las buenas organizaciones y las organizaciones excelentes tiene que ver con la gente que en ella trabaja.

También es un asunto importante entender el impacto que las personas felices causan en el servicio de excelencia Las empresas más sobresalientes integran como parte de su rutina determinar el estado de felicidad de sus empleados. ¿Y por qué lo hacen? Esto ocurre porque los empleados felices y satisfechos procuran rendir más en su trabajo. Lo anterior quedó claro en el estudio publicado en el USA Today en la edición del 22 de junio de 2006, que demostró que, si la gente está feliz en su hogar, tiende a ser más feliz en su lugar de trabajo y, por lo tanto, a suministrar un mejor servicio.

“Las vacas contentas dan mejor leche”;

Se afirma que quienes son más felices en casa y se hallan contentos con sus trabajos, son exponencialmente más productivos que quienes no son tan felices en casa. Por lo tanto, aquellas personas que tienen niveles más altos de satisfacción interna, tanto en el hogar como en el trabajo, tienden a ofrecer un mejor servicio a los clientes y disfrutan más de sus relaciones interpersonales con otros empleados.: Las personas felices son propensas a producir mejores resultados y suelen generar altos ingresos en las empresas para las que trabajan. para las que trabajan.

Con el fin de alcanzar un éxito de cinco estrellas, se deberá contar con líderes eficaces en todos los niveles de la organización. Y con el objetivo de convertirse en un líder más efectivo, se deberá convertirse en “Líder de uno mismo”. Antes de poder dirigir a otros, se deberá estar en condiciones de dirigirse a sí mismo. Para convertirse en un líder, se debe empezar desde nuestro propio interior y hacer un compromiso para mejorar, y continuar haciendo eso mismo todos los días.

Martin Luther King Jr. Decía:

“Si usted no tiene algo por lo cual permanecer de pie, entonces va a ser derribado por cualquier causa”.

Todos tenemos que hacer el compromiso de convertirnos en líderes más eficaces; lo anterior se aplica a los empleados de los niveles de mando más bajos de cualquier organización, así como a los cuadros de mando. Todos debemos desarrollarnos en un liderazgo proactivo y progresivo.

A través de los años he aprendido una lección valiosa…

Si alguien quiere alcanzar el éxito tanto a nivel personal como profesional, debe comprometerse a ser mejor y a hacer las cosas mejor. Por ello, con el fin de alcanzar el éxito y mantenerlo, debemos estar dispuestos a lograr lo mejor tanto en nuestro interés personal como en el laboral.

“Si queremos tener mejores hijos, debemos convertirnos en mejores padres. Si queremos mejores relaciones interpersonales, entonces debemos ser mejores amigos. Si deseamos mejores empleados, debemos llegar a ser mejores jefes. Si queremos obtener mejores resultados en la vida, debemos ser mejores en lo que hacemos y continuar mejorando día a día…”

Mundialmente hemos demostrado que sí podemos. Que tenemos un “Capital Humano” digno de admiración y que Dios en su Benevolencia Divina nos ha dotado de recursos naturales jamás imaginados…

¡ADELANTE!… ¡Cada día es una nueva oportunidad para volver a empezar!

Maximiliano Pérez Apóstol

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí