El misterio de la miel: ¿Qué la hace inmune al paso del tiempo? #7Sep 

​La miel, es un edulcorante natural y, como tal, está lleno de azúcares, el alimento favorito de las bacterias. Entonces, ¿cómo es posible que un frasco de miel se mantenga comestible durante años, mientras que otras delicias se echan a perder en cuestión de días? La respuesta está en su sorprendente composición química y en el ingenioso proceso de elaboración que llevan a cabo las abejas.

​La ciencia detrás de la inmortalidad de la miel

​Cuando un alimento se descompone, en realidad significa que microorganismos como bacterias, moho u hongos se han apoderado de él. Para evitarlo, los humanos hemos desarrollado varias técnicas de conservación, desde la refrigeración hasta el salado. Pero la miel no necesita de nuestra ayuda; tiene sus propias armas secretas.

La química de la miel es el factor clave de su durabilidad. A diferencia de otros alimentos, la miel tiene un bajo contenido de agua y un pH ácido. Estos dos factores crean un ambiente hostil para la mayoría de los microorganismos. La baja humedad impide que las bacterias se desarrollen y se reproduzcan, mientras que el pH ácido de la miel (generalmente entre 3.5 y 4.5) es demasiado bajo para que prosperen. Es como si la miel fuera un desierto hostil para los microbios.

Pero no todo el mérito es de la química; el proceso de elaboración de las abejas también es fundamental. Las abejas recogen el néctar de las flores, una sustancia con alto contenido de agua, y lo transforman en miel. Durante este proceso, las abejas no solo reducen la cantidad de agua, sino que también añaden una enzima llamada glucosa oxidasa. Esta enzima convierte la glucosa en ácido glucónico y peróxido de hidrógeno, un poderoso agente antibacteriano que actúa como un conservante natural, protegiendo a la miel de cualquier invasor microscópico.

Así que la próxima vez que disfrutes de un poco de miel, recuerda que no solo estás saboreando un dulce natural, sino un verdadero elixir de la naturaleza, un testimonio de la increíble ingeniería de las abejas y de la magia de la química.

