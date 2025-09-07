La Divina Pastora bajará de su nicho para celebrar 322 años de devoción #7Sep 

- Publicidad -

La imagen de la Divina Pastora, bajará nuevamente de su nicho este 8 de septiembre, en la Iglesia de Santa Rosa. Este evento especial conmemora 322 años del nacimiento de la devoción pastoral.

​Las celebraciones comenzarán este domingo 7 de septiembre con cinco eucaristías dominicales y una vigilia de preparación.

El día principal, será el lunes 8 de septiembre, la festividad incluirá tres eucaristías adicionales. Al terminar las últimas dos misas programadas para las 10 a.m. y las 6 p.m.

Los fieles iniciarán una procesión con la reliquia sagrada alrededor de la Plaza de Santa Rosa.

​Esta solemne celebración invita a todos los devotos a unirse para honrar la historia y la fe inquebrantable de la comunidad en torno a la Divina Pastora.

