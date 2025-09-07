Buscar
La Guardia Civil rescata a un rebaño de ovejas «enriscadas» en un pico del Pirineo Aragonés #7Sep 

Nira López
NoticiasInternacionales
El Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil protagonizó un singular rescate en el Pico Escuellas, cerca de Panticosa. 

Unas veinte ovejas se había quedado «enriscada» en la cima, sin posibilidad de avanzar o retroceder, con el peligro de caer al vacío. Con una profesionalidad digna de admiración, los agentes del GREIM descendieron una a una a las ovejas. Utilizando arneses y cuerdas, los animales fueron bajados con total seguridad. Una vez a salvo, fueron evacuados en helicóptero, en un operativo que demuestra la versatilidad y el compromiso de esta unidad.

Este insólito rescate se suma a las numerosas intervenciones que el GREIM ha realizado este verano. El pasado mes, la unidad especializada llevó a cabo 117 operaciones, uniéndose a las 152 de junio y julio, lo que eleva el total a 269 rescates en lo que va de la temporada estival en el Pirineo aragonés.

Aryna Sabalenka derrota a Amanda Anisimova para conseguir su segundo título consecutivo del US Open y el cuarto en un major #7Sep
