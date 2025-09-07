​Luna de sangre se podrá observar en Venezuela #7Sep 

- Publicidad -

El cielo venezolano se prepara para uno de los eventos astronómicos más impresionantes del año: el segundo eclipse total de Luna de 2025, un fenómeno conocido popularmente como «Luna de Sangre» .

Este espectáculo celestial, que tiñe al satélite natural de un intenso color rojizo, será visible en varias partes del mundo, incluyendo Venezuela, este domingo 7 de septiembre.

​Horarios y visibilidad

​De acuerdo con datos de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), el eclipse tendrá una duración de más de cinco horas en el territorio venezolano.

​Inicio del eclipse: 2:28 p. m.

​Inicio de la totalidad: 4:30 p. m.

​Fin de la totalidad: 5:52 p. m.

​Fin del eclipse: 7:55 p. m.

​Aunque el fenómeno se observará en gran parte de América, Europa y Oceanía, los horarios de visibilidad varían según la ubicación. En Venezuela, la fase de totalidad, cuando la Luna adquiere su característico color rojizo, será particularmente visible al caer la tarde.

