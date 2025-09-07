OPINIÓN Buena Nueva: El todo y la nada #7Sep

- Publicidad -

Si queremos seguir a Dios debemos estar dispuestos a darlo todo por El: “Si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún, a sí mismo, no puede ser mi discípulo” (Lc. 14, 25-33).

No podemos creer que estamos siguiendo a Cristo si preferimos otras cosas o personas más que a El. Y esto significa ponerlo a El por encima de cualquier otro afecto. Así sea el de los padres, el de los hijos o el del cónyuge. No se trata de no amar a los nuestros, sino de saber que primero viene El y después todo lo demás, inclusive uno mismo.

En comparación con Dios, “todo” es “nada”. El “todo” también incluye todos los bienes: La inteligencia y el entendimiento (modos de pensar y de razonar); la voluntad (deseos, planes, proyectos, etc.) Inclusive la libertad que Él mismo nos dio, si no la usamos para poner a Dios en primer lugar.

Requiere un primer “sí” definitivo a Dios: rendirnos ante El, darle un “cheque en blanco”. Y tiene que repetirse a lo largo de nuestra vida. Como el “sí” de María en la Anunciación, el cual repitió hasta en la Cruz. Es lo que llamamos tener perseverancia.

Dios no promete felicidad perfecta en esta vida. Por el contrario nos advierte que será un camino de cruz: “Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo” (Lc 14, 27). Ningún inconveniente puede interrumpir el camino hacia Dios.

Las gracias (las ayudas gratuitas de Dios) siempre estarán para que perseveremos hasta llegar a la meta. Es lo que se llama la “perseverancia final”.

Pero para llegar al final, al Cielo, Dios nos dice cuál es el cálculo que tenemos que hacer: saber que tenemos que renunciar a todo. Esa es su exigencia cuando nos dice: *“Cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo”. *Dios es exigente: El, que es “Todo”, quiere “todo”. Y lo quiere, porque sabe que eso que consideramos nosotros nuestro “todo” realmente no es “nada”.

Isabel Vidal de Tenreiro

