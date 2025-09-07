OPINIÓN El Padre Pío está con nosotros #7Sep

- Publicidad -

De niño conversaba con los Ángeles y pensaba que esto era algo natural que le sucedía a todos sus compañeros de escuela. En sus largos paseos por los caminos de su ciudad natal, Pietrelcina, Francesco Forgioni se deleitaba con las voces de una naturaleza donde en todas partes sentía la presencia de nuestro señor Jesucristo.

A los quince años ingresa como novicio al seminario de Morcone y al año siguiente profesa como franciscano. Con una salud muy frágil pero con un espíritu de acero se sobrepone a toda clase de dificultades y con algunas interrupciones debidas al servicio militar obligatorio, se ordenó como sacerdote en 1910 en Benevento.

Estaba predestinado para la santidad, quien como nombre sacerdotal tomó el de Padre Pío. Nacido en Pietrelcina el 25 de Mayo de 1887 a las cinco de la tarde cuando las campanas de la iglesia Santa María de Los Ángeles repicaban para misa de la tarde. Sus padres Horacio Forgioni y María Giuseppa Nunzio de Forgioni lo educaron con grandes sacrificios y le apoyaron para sus estudios sacerdotales, muy costosos y casi prohibitivos para los campesinos de aquella época.

Son muchas las iniciativas que debe la iglesia católica a este ejemplo de misticismo llevado a niveles heroicos. Las cadenas de oración, el incremento del fervor mariano y por encima de todo, la seguridad convertida en carne y sufrimiento que existe una lucha secular entre el bien y el mal y no de una forma retórica sino en combates físicos, frente a frente, donde solamente los espíritus firmes pueden resistir las arremetidas demoníacas. Y es que al Padre Pío Satanás se le presentaba en persona, algunas veces en forma de perro furioso y le agredía corporalmente de manera salvaje. En una oportunidad fue tan grande la golpiza que el Padre Pío le preguntó a su Ángel de La Guarda porque no le había defendido y recibió como respuesta “yo estaba a tu lado para acompañarte en el dolor”. Y eso fue lo que hizo y lo que hace el Padre Pío con quienes le tuvieron y le tienen como camino hacia Jesús, el darnos valor para vivir en medio de una vida plagada de pesares e inconvenientes. Así fue la carta que recibió Alida Martínez de Riera cuando muy joven inició su ruta de dolores, una carta que le fue enviada por el Padre Pío donde le daba fuerzas para santificar sus sufrimientos. Y vaya que surtió efecto esta unción transoceánica.

El Padre Pío es para muchos en gran santo de estos tiempos, sus milagros y favores e multiplican día a día y su protección a quienes lo veneran se mantiene inquebrantable, fiel a su palabra de que estaría en las puertas del cielo aguardando hasta la llegada de su último discípulo.

En estos momentos de profundo dolor, cuando los venezolanos estamos desfallecidos y necesitamos reafirmarnos en la fe para continuar el camino de redención, invoquemos su presencia benefactora y repitamos su maravillosa oración…Quédate Señor Conmigo, Quédate Señor con nosotros…Quédate Señor con Venezuela. No nos abandones, danos fuerza y ánimo para seguir hasta vencer. Dios con nosotros.

Jorge Euclides Ramírez

