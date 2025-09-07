Perroterapia: El poder de un ladrido para la salud #7Sep

- Publicidad -



​La terapia asistida con perros, o perroterapia, gana terreno como una herramienta complementaria en el tratamiento de enfermedades crónicas, ayudando a los pacientes a mejorar su bienestar emocional y físico.

Más allá de ser la mejor compañía en casa, los perros se han convertido en aliados de la medicina. A través de un entrenamiento especializado, estos animales son capaces de ofrecer un apoyo crucial que complementa los tratamientos convencionales y acelera la recuperación de los pacientes.

​Para comprender su impacto, Según la directora de Enfermería del Cancer Center de la Clínica Universidad de Navarra, Marian Soteras, la eficacia de la perroterapia reside en la conexión biológica y psicológica que se establece entre el ser humano y el animal.

Una caricia que cura

«El simple acto de acariciar a un perro puede desatar una serie de reacciones neuroquímicas en el cuerpo», explica Soteras en una entrevista con Infosalus. Esta interacción eleva los niveles de oxitocina, la hormona del apego y la confianza, y reduce el cortisol, la hormona del estrés. La Fundación Affinity también confirma que esta disminución del cortisol contribuye a una sensación de calma y relajación, especialmente en entornos hospitalarios que suelen ser estresantes.

​Más que apoyo emocional

La perroterapia también tiene un impacto psicológico significativo. Según WeCanes, un medio especializado, la presencia de un perro puede transformar un ambiente clínico, a menudo percibido como frío y despersonalizado, en uno más acogedor y familiar.

El perro no solo aporta un sentido de normalidad, sino que también actúa como un catalizador social. Facilita la comunicación y ayuda a la expresión de emociones, lo que es especialmente valioso para pacientes que se sienten aislados o solos. En esencia, un simple ladrido o un movimiento de cola puede abrir la puerta a la conexión humana y emocional que muchos necesitan para sanar.

