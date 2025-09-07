PulsoEmpresarial Google lanza los Pixel 10 con IA avanzada y reta a Apple en innovación

- Publicidad -

La nueva generación de teléfonos Pixel 10 de Google ya está aquí y promete transformar la forma en que usamos el celular a diario. Con inteligencia artificial (IA) integrada, mejoras en cámaras y funciones pensa das para hacernos la vida más fácil, la compañía desafía de frente a Apple y sus iPhones en el terreno de la innovación.

El anuncio se hizo en Nueva York durante el evento Made by Google 2025, que se convirtió en un verdadero espectáculo. Con figuras como el jugador de baloncesto Stephen Curry y los Jonas Brothers en escena, Google buscó transmitir un mensaje claro: sus dispositivos ya no son solo teléfonos, sino asistentes personales inteligentes. La gran sorpresa fue la incorporación de la carga inalámbrica magnética Qi2, un paso pionero para los teléfonos Android y que, según la empresa, marcará un antes y un después en la forma de cargar nuestros dispositivos.

Inteligencia artificial como aliado cotidiano

El corazón de esta nueva generación es el chip Tensor G5, diseñado para aprovechar al máximo la IA Gemini, la cual se integra en múltiples funciones prácticas. Una de las más llamativas es Magic Cue, que combina información de Gmail, calendario y mensajes para dar recordatorios y sugerencias útiles sin necesidad de cambiar de aplicación. Imaginá que tu celular te recuerda la hora de tu vuelo o comparte automáticamente los detalles de una reservación con un amigo: esa es la idea detrás de esta herramienta.

Otra novedad es Camera Coach, un asistente de IA que guía al usuario para tomar mejores fotos. Desde consejos de encuadre hasta ajustes de luz, la función busca que cualquiera pueda sacar imágenes de nivel profesional sin depender de filtros o retoques complicados. Para muchos, esto puede convertirse en un alivio: ya no será necesario pedirle varias veces a alguien que repita la foto hasta que salga bien.

Pero quizá una de las funciones más prometedoras es la traducción en tiempo real. El sistema permite traducir conversaciones a más de diez idiomas, incluido el español, y lo hace con una voz que suena similar a la del hablante original. Esto no solo facilita el entendimiento, sino que abre la puerta a conversaciones más naturales entre personas que no comparten el mismo idioma.

Cámaras diseñadas para competir con los iPhones

Google insiste en que sus Pixel son los líderes en fotografía móvil. Por primera vez, incluso el modelo básico del Pixel 10 incluye tres cámaras, aunque los lentes más avanzados están reservados para los modelos Pro. Estos últimos incorporan un teleobjetivo con zoom de primera categoría y una estabilización de video que, según la compañía, supera a cualquier otro teléfono en el mercado.

Los Pixel 10 de Google hace fotos con IA integrada.

El Pixel 10 Pro Fold, que funciona como teléfono y tableta, lleva la experiencia aún más lejos. Incorpora un teleobjetivo de 48 megapíxeles y ofrece un zoom de hasta 100x gracias a la combinación de hardware e inteligencia artificial. Además, Google rediseñó su pantalla plegable con un cristal ultrafino y dos capas de película protectora para resistir caídas. Según la empresa, este modelo puede durar más de 10 años en uso normal.

Disponibilidad y precios oficiales

Pixel 10: $799.

Pixel 10 Pro: $999 dólares

Pixel 10 Pro XL: $1,119.

(estos tres modelos estarán disponibles en tiendas a partir del 28 de agosto)

Pixel 10 Pro Fold: 1,799 dólares

(disponible en tiendas desde el 9 de octubre)

Consejos prácticos para quienes quieran un Pixel 10

Si estás pensando en adquirir uno de estos modelos, hay varios puntos a considerar:

1. Garantía: Google ofrece soporte oficial solo en países donde distribuye el dispositivo. Si lo comprás en otro mercado, la garantía podría no aplicar localmente.

2. Accesorios: la carga Qi2 es una novedad, por lo que conviene adquirir un cargador compatible desde el inicio.

3. Conectividad: verificá que el modelo sea compatible con las bandas LTE y 5G utilizadas en tu región, para evitar problemas de señal.

4. Precio de reventa: los Pixel suelen mantener un buen valor de reventa entre usuarios interesados en la fotografía móvil y la experiencia Android puro.

Un pulso directo con Apple

El evento estuvo marcado por críticas hacia Apple, cuestionando la lentitud en la evolución de Siri y la calidad de las cámaras del iPhone. Rick Osterloh, responsable de dispositivos de Google, aseguró que “Gemini es la solución definitiva” y que los Pixel 10 buscan llevar la experiencia del usuario a un nivel más inteligente y práctico.

Más allá de la rivalidad entre gigantes tecnológicos, lo cierto es que esta nueva generación de teléfonos refleja un futuro donde la inteligencia artificial deja de ser un concepto abstracto y se convierte en un asistente cotidiano. Para los usuarios, esto significa más tiempo, menos complicaciones y mejores herramientas para expresarse, comunicarse y capturar momentos importantes de la vida.

